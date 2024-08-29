　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

住到蟑螂屋！每晚聽小強「天花板上到處爬」　紐西蘭租客獲賠25萬

▲▼睡覺,睡眠,床,失眠,助眠,催眠。（圖／CFP）

▲紐西蘭一群房客因為「蟑螂」夜不成眠，如今獲賠1萬多紐元。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭一群房客承租的公寓飽受蟑螂侵擾，不僅導致家電損壞，晚上還可以聽到蟑螂在天花板跑來跑去，嚴重影響睡眠。除了「蟑螂屋」的問題以外，他們還與房東發生一系列維修糾紛，最終獲賠1萬2640紐元（約新台幣25.3萬元）。

根據租賃法庭仲裁報告，房東接獲抱怨之後，聲稱租約開始之前，就已經請過除蟲公司，而蟑螂需要2周才會全部死亡，但在那之後，問題依然沒有好轉。此外，房東還試圖把更換爐具、維修廁所的費用，都轉嫁到6名房客身上。

1news、獨立報等外媒報導，租約期間，6名房客試圖自行除蟲，卻都沒有顯著成效，不僅常常因為蟑螂徹夜難眠，還被小強弄壞洗碗機，「這種不斷的侵擾，導致他們在租約結束後，必須對所有私人物品進行消毒，才能安全搬進新家。」

仲裁官波拉克（Michelle Pollak）說，房東未能採取進一步行動解決問題，收據卻顯示，在6名房客搬走後，就請來除蟲公司，終於解決蟑螂問題後，還趁機漲房租。

不過，房東宣稱，這次租屋之前根本沒有蟑螂，是6名房客未能保持整潔與乾淨，沒有好好丟垃圾，才會留下「被蟑螂汙染」的公寓。

 
ET快訊
周杰倫告網易！　二審又輸
陸委會發言人自爆：想買《黑神話：悟空》來玩一玩
救落水女兒溺斃　楊偉中逝世6年了！主播妻「悄傳2照」網鼻酸
快訊／台東女「下身赤裸」陳屍堤防旁　相驗結果出爐
柯文哲親曝「木可」成立理由　坦言犯錯「整本帳簿只有李文宗看過
快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落失敗」折返桃機！　旅客嚇壞
競總給木可1500萬授權金理解落差大　陳智菡：要求退回136
快訊／高雄女全裸陳屍浴缸　緊急解剖！後腦驚見重擊痕跡
大安區高級酒店遭多人狂砸！　業者說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

珊珊颱風來襲！日本拆坂本龍馬雕像　畫面太詭異爆熱議

日男防颱作業觸電亡！　珊珊颱風滯留逾80死傷

恐怖瞬間！首爾驚見天坑「休旅車整台被吞掉」　2人緊急送醫

美網場邊心痛1幕！雞尾酒男搭訕正妹被搶先　「臉超囧」吸千萬觀看

住到蟑螂屋！每晚聽小強「天花板上到處爬」　紐西蘭租客獲賠25萬

中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

韓百萬網美乳滑！甜秀4國制服「台灣列國家」配國旗　陸網怒了

大火狂燒！巴西一家三口絕望逃生　眾人眼前7樓跳下亡

密集恐懼！40噸死魚「密麻翻肚」塞爆希臘港口　禍因曝光

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

珊珊颱風來襲！日本拆坂本龍馬雕像　畫面太詭異爆熱議

日男防颱作業觸電亡！　珊珊颱風滯留逾80死傷

恐怖瞬間！首爾驚見天坑「休旅車整台被吞掉」　2人緊急送醫

美網場邊心痛1幕！雞尾酒男搭訕正妹被搶先　「臉超囧」吸千萬觀看

住到蟑螂屋！每晚聽小強「天花板上到處爬」　紐西蘭租客獲賠25萬

中國情報偵蒐機「入侵日本領空」　日專家分析：可能是導航出差錯

養牌長達30年！　男使用「愛妻電話號碼」買彩券中8千多萬元

韓百萬網美乳滑！甜秀4國制服「台灣列國家」配國旗　陸網怒了

大火狂燒！巴西一家三口絕望逃生　眾人眼前7樓跳下亡

密集恐懼！40噸死魚「密麻翻肚」塞爆希臘港口　禍因曝光

美國2公尺高鴕鳥突跳車逛大街！　致交通癱瘓民眾「幫忙哄」

單據參雜8／19的百萬發票？　民眾黨：廠商漏開才「要求補開」

蔡阿嘎送精品包當「二伯」生日禮物　建議「前員工」賣包還債

IBM突撤中國研發部門「3分鐘秒裁千人」！員工怒還原過程：被侮辱

30歲男上班104天僅休1天…器官衰竭亡　公司拒賠182萬元

周杰倫告網易二審又輸！「自費抽門票專輯」法院判：不違商業道德

柯文哲暫別黨主席自省　黃國昌力挺：必會透過時間贏回人民信任

陳世凱任交長卓榮泰有信心！　賴士葆諷：實習生如何管部會業務？

快訊／北市碧湖公園驚傳男子落水　警消救起命危送醫搶救

珊珊颱風來襲！日本拆坂本龍馬雕像　畫面太詭異爆熱議

男童走警戒線外母親卻沒制止　副站長吹哨怒：可以開玩笑？

國際熱門新聞

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

颱風珊珊登陸　日本下令225人緊急避難

台女爬富士山跌倒被背下山　日網怒：該收錢

男開未婚妻筆電　驚見她交往做愛57男

24歲男中1.7億頭獎！家人狂開「願望清單」

百年大旱缺糧！這國民眾分食大象斑馬

珊珊颱風登陸九州！　JR宣布：列車全日停駛

日本氣象廳：颱風珊珊登陸九州鹿兒島

老翁偷吃小40歲繼女！　「可樂摻毒」共謀殺妻

正妹遭前男友性侵癱瘓　逆轉變帕運射箭手

韓百萬網美乳滑！穿4國制服「台灣列國家」

珊珊登陸了　日本3大超商900家門市停業

日本考慮取消免稅品消費上限、密封包裝規定

更多熱門

相關新聞

她驚見「隔壁房白髮裸男」　過來人抖：房東變砲友

她驚見「隔壁房白髮裸男」　過來人抖：房東變砲友

不少租屋族都遇過限男或限女的規定，而一名妹子驚呼，租屋處就是限女生，不料卻撞見隔壁空房有裸男，甚至傳來謎片聲音，她推斷對方是房東，且房東還曾傳裸女照給原PO，「我該怎麼辦？求助大家...腦袋有點空白。」文章曝光後，全場強烈建議，「趕快逃啊！」

出生地寫台灣辦駕照被拒　紐國致歉

出生地寫台灣辦駕照被拒　紐國致歉

洗衣機太髒「能請房東換新嗎？」　網曝經驗

洗衣機太髒「能請房東換新嗎？」　網曝經驗

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」

斗六知名飯店餐廳小強出沒　雲林衛生局要查

斗六知名飯店餐廳小強出沒　雲林衛生局要查

關鍵字：

紐西蘭蟑螂租屋

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面