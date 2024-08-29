住到蟑螂屋！每晚聽小強「天花板上到處爬」　紐西蘭租客獲賠25萬

▲紐西蘭一群房客因為「蟑螂」夜不成眠，如今獲賠1萬多紐元。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭一群房客承租的公寓飽受蟑螂侵擾，不僅導致家電損壞，晚上還可以聽到蟑螂在天花板跑來跑去，嚴重影響睡眠。除了「蟑螂屋」的問題以外，他們還與房東發生一系列維修糾紛，最終獲賠1萬2640紐元（約新台幣25.3萬元）。

根據租賃法庭仲裁報告，房東接獲抱怨之後，聲稱租約開始之前，就已經請過除蟲公司，而蟑螂需要2周才會全部死亡，但在那之後，問題依然沒有好轉。此外，房東還試圖把更換爐具、維修廁所的費用，都轉嫁到6名房客身上。

1news、獨立報等外媒報導，租約期間，6名房客試圖自行除蟲，卻都沒有顯著成效，不僅常常因為蟑螂徹夜難眠，還被小強弄壞洗碗機，「這種不斷的侵擾，導致他們在租約結束後，必須對所有私人物品進行消毒，才能安全搬進新家。」

仲裁官波拉克（Michelle Pollak）說，房東未能採取進一步行動解決問題，收據卻顯示，在6名房客搬走後，就請來除蟲公司，終於解決蟑螂問題後，還趁機漲房租。

不過，房東宣稱，這次租屋之前根本沒有蟑螂，是6名房客未能保持整潔與乾淨，沒有好好丟垃圾，才會留下「被蟑螂汙染」的公寓。