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她出生地寫「台灣」辦駕照遭拒　紐西蘭汽車協會致歉

▲▼紐西蘭汽車協會（AA）奧克蘭Westgate客服中心。（圖／翻攝Google Maps）

▲紐西蘭汽車協會（AA）奧克蘭Westgate客服中心。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

一名台灣女性在紐西蘭申請學習駕照，卻因為出生地欄位填入「台灣」，被疑似中國裔的客服人員拒絕，甚至還有另一名員工建議「就說妳來自泰國。」此事獲得紐西蘭媒體巨頭Stuff報導後，紐西蘭汽車協會（AA）出面致歉。

賴小姐（Shiny Lai）與紐西蘭籍丈夫育有3個孩子，她前往AA一間客服中心申請學習駕照，填好表格後耐心等待，而客服人員「似乎是一名中國女士。我以為她會要我做視力檢查並拍照。相反地，她拿起電話打給別人，然後她告訴我，因為我把台灣列為出生地，所以她無法處理我的申請。」

賴小姐轉而尋找另一名客服人員，結果被建議把出生地改成泰國。她對此感到「沮喪又憤怒」，因此離開AA，前往另一間辦理駕照的紐西蘭汽車考照中心（VTNZ），結果不到半小時就通過了。

賴小姐在客訴信中寫道，第一名客服人員「顯然持有非常強烈的政治觀點。想到她與多少亞洲人或台灣人互動過，就覺得很可怕。這是不可接受的行為，而且影響力真的很糟糕。這是紐西蘭，不是中國。」

AA承認員工犯下錯誤，主管特拉瓦利亞（Julian Travaglia）說，「我們對於賴小姐經歷的事情向她致歉。這並沒有達到我們高度的服務期望。」他證實，紐西蘭駕照發放程序之中「沒有出生地的限制……台灣是一個有效的選項，而我們很遺憾，未能替賴小姐迅速有效地解決問題。」

特拉瓦利亞表示，AA正與團隊成員合作，強化流程並提供進一步培訓，確保未來不再出現類似混淆。賴小姐認為，AA道歉與打算改善是一件好事，但她仍對此感到不滿。事發當時「我最小的孩子開始哭了，因為他從未看過爸媽如此焦慮。」

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