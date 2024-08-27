鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」　小強苦主：賠償未談妥

▲鶴茶樓台北晴光店停業到周五。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃士原／台北報導

鶴茶樓台北晴光店被消費者爆出飲料裡有蟑螂，總部日前深夜緊急道歉，昨晚二度發出聲明，除了表示將負責該民眾的醫療費、精神賠償外，該分店周五（8/30）前停業、持續稽查，8月25日消費的民眾可全額退費。

台北市一名男子25日到鶴茶樓台北晴光店購買芝麻凍奶茶，飲用的過程中，發現嘴裡有脆脆的口感，因此相當好奇內容物是什麼。沒想到，拆開杯子的封膜竟發現，杯底竟然有好幾隻蟑螂，且他還「咬到一隻爆漿」，氣得上網爆料。

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不過，該男子今早再度貼文表示，已與鶴茶樓總公司負責人、加盟店店主、督導見面詳談，雖心裡已蒙上陰影，但後續感受到公司積極處理本次事件，勇於面對錯誤、檢討改進。他也提到，從鶴茶樓的設計、包裝、文案等，都能感受到品牌之用心，盼鶴茶樓能在最短時間改善並做好品質控管，重拾民眾信心。至於賠償等相關問題皆尚未談妥。

鶴茶樓總部除了當天深夜緊急道歉外，昨晚也二度發出聲明，已聯繫上這位飲品中喝到異物的顧客，第一時間即刻致上最深的歉意，雖然經急診檢查後，抽血報告並無異常，消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓都會全權負擔，如有精神賠償之需求，亦會進行賠償。

▲鶴茶樓台北晴光店昨日全面消毒。（圖／取自鶴茶樓臉書）

聲明也提到，台北晴光店昨日已勒令停業一天，總部一早就派員前往了解事發經過、稽查環境、調閱監視器，並同步進行全面消毒作業，加強防蟲措施。該分店也會持續停業到周五，進行相關稽查作業。

為了向支持晴光店的顧客致歉，鶴茶樓總部表示，8月25日在晴光店消費的顧客，可於下周一至下周三（9月2日至4日）營業時間內，憑當日的消費發票/載具證明，至晴光店進行全額退費。

針對此突發事件，鶴茶樓總部已同步請全台門市安排消毒工程，以確保飲食安全，同時保障消費者健康與權益。全台門市也會將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，未來也會持續進行。