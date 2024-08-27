　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」　小強苦主：賠償未談妥

▲▼鶴茶樓喝到蟑螂。（圖／ETtoday新聞雲）

▲鶴茶樓台北晴光店停業到周五。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃士原／台北報導

鶴茶樓台北晴光店被消費者爆出飲料裡有蟑螂，總部日前深夜緊急道歉，昨晚二度發出聲明，除了表示將負責該民眾的醫療費、精神賠償外，該分店周五（8/30）前停業、持續稽查，8月25日消費的民眾可全額退費。

台北市一名男子25日到鶴茶樓台北晴光店購買芝麻凍奶茶，飲用的過程中，發現嘴裡有脆脆的口感，因此相當好奇內容物是什麼。沒想到，拆開杯子的封膜竟發現，杯底竟然有好幾隻蟑螂，且他還「咬到一隻爆漿」，氣得上網爆料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，該男子今早再度貼文表示，已與鶴茶樓總公司負責人、加盟店店主、督導見面詳談，雖心裡已蒙上陰影，但後續感受到公司積極處理本次事件，勇於面對錯誤、檢討改進。他也提到，從鶴茶樓的設計、包裝、文案等，都能感受到品牌之用心，盼鶴茶樓能在最短時間改善並做好品質控管，重拾民眾信心。至於賠償等相關問題皆尚未談妥。

鶴茶樓總部除了當天深夜緊急道歉外，昨晚也二度發出聲明，已聯繫上這位飲品中喝到異物的顧客，第一時間即刻致上最深的歉意，雖然經急診檢查後，抽血報告並無異常，消費者的醫療費、交通費，鶴茶樓都會全權負擔，如有精神賠償之需求，亦會進行賠償。

▲鶴茶樓台北晴光店進行消毒作業。（圖／取自鶴茶樓臉書）

▲鶴茶樓台北晴光店昨日全面消毒。（圖／取自鶴茶樓臉書）

聲明也提到，台北晴光店昨日已勒令停業一天，總部一早就派員前往了解事發經過、稽查環境、調閱監視器，並同步進行全面消毒作業，加強防蟲措施。該分店也會持續停業到周五，進行相關稽查作業。

為了向支持晴光店的顧客致歉，鶴茶樓總部表示，8月25日在晴光店消費的顧客，可於下周一至下周三（9月2日至4日）營業時間內，憑當日的消費發票/載具證明，至晴光店進行全額退費。

針對此突發事件，鶴茶樓總部已同步請全台門市安排消毒工程，以確保飲食安全，同時保障消費者健康與權益。全台門市也會將消毒完畢的公告，放置於櫃檯顯眼處，未來也會持續進行。

ET快訊
數十萬人危險了！上百飛彈「轟基輔水壩」　37億噸水恐淹城
酒醉外送員勒斃運將二審判13年半　他兩度鞠躬道歉
快訊／才收到死亡威脅　黃明志記者會倒數3小時突取消！
快訊／35人送醫5住院！新竹爆食物中毒　食材砧板全送檢
快訊／超馬好手林義傑一審遭判刑10月
東出昌大宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅
從未見過！　達比修有拒領薪水1.28億
快訊／「黑悟空概念股」續噴！　2大廠再攻漲停
快訊／大貨車吊臂沒收！扯落紅綠燈　桃園上班車流塞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔大鐵馬環台車隊到鹿港！校長領軍會董座校友共同種植茄苳樹

台灣高鐵加發「小夜班補助」　10／1起實施

藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」加班眼神死：上了12小時班

佳格「以愛灌溉」營養教育計畫　前進偏鄉助學童建立營養新觀念

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」　小強苦主：賠償未談妥

未來10天雨區曝　賈新興：下周二起有熱帶擾動發展

珊珊颱風「追著日本打」　鄭明典：強度稍受限但不弱

紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

輔大鐵馬環台車隊到鹿港！校長領軍會董座校友共同種植茄苳樹

台灣高鐵加發「小夜班補助」　10／1起實施

藏壽司店員崩潰「一天超賣300盤」加班眼神死：上了12小時班

佳格「以愛灌溉」營養教育計畫　前進偏鄉助學童建立營養新觀念

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

鶴茶樓晴光店暫停營業「8／25消費全退」　小強苦主：賠償未談妥

未來10天雨區曝　賈新興：下周二起有熱帶擾動發展

珊珊颱風「追著日本打」　鄭明典：強度稍受限但不弱

紙風車靈魂來了　美國仔李永豐為籌錢「和大嫂們都很好」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台水六區處29日辦細胞廣播測試演練　收到水庫放水警戒演練通知勿慌張

又來騙！18歲印度男瞎掰「讀心術」　台男險遭詐6千元

賈靜雯深夜帶小孩去公園！　49歲素顏狀態網驚呆：愈活愈少女

把握夏天尾巴！全台唯一高空透明泳池酒店4999起　4人入住免加價

暴雨來了！珊珊颱風將橫掃全日本　東海道新幹線一度停駛

馬辣「百香果」檢出禁用農藥！北市蔬果抽驗12件不合格

兒酒駕被吊照又喝茫撞傷人　母「幫買機車」要賠39萬

砸中大谷翔平左手噓聲四起　光芒左投引眾怒X帳號關閉

酒醉外送員勒斃運將二審仍判13年半　他兩度鞠躬道歉

鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

最後兩天！LINE「實用1功能」要掰了

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

刺青男暴吼護理師　幫女友要「宜休養3週」證明

虎航冬季促銷「單程799元起」！10點開搶　限時2天

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

更多熱門

相關新聞

斗六知名飯店餐廳小強出沒　雲林衛生局要查

斗六知名飯店餐廳小強出沒　雲林衛生局要查

民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂，雲林縣衛生局將派員稽查；對此，飯店今天表示，事發當下已向房客致歉，也將進一步強化清潔與衛生管理。

鶴茶樓飲料咬到「爆漿蟑螂」！他一看杯底崩潰

鶴茶樓飲料咬到「爆漿蟑螂」！他一看杯底崩潰

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

鶴茶樓推「紅茶芝麻凍奶卷」限量賣

訂手搖飲「杯身圖案」他不認識！網一眼認出

訂手搖飲「杯身圖案」他不認識！網一眼認出

蟑螂肆虐！3天然精油自製防禦網

蟑螂肆虐！3天然精油自製防禦網

關鍵字：

鶴茶樓手搖飲蟑螂

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面