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川普指控「拜登、賀錦麗」要為暗殺負責！　鏡頭前首曝理由

▲▼川普遭槍擊後首場戶外活動，已加裝防彈玻璃。（圖／路透）

▲川普7月造勢遭到槍擊，如今指控拜登與賀錦麗必須為此負責。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨候選人川普在專訪中表示，總統拜登與副總統賀錦麗，要為自己7月遭到暗殺未遂一案負責，因為2人讓特勤局難以好好保護他。

川普在27日播出的專訪中，接受脫口秀主直人菲爾博士（Dr. Phil）的採訪。他談到暗殺事件時說，「這件事情發生時，人們會問這是誰的錯？我認為，在某種程度上，這是拜登跟賀錦麗的錯。我是他們的對手。看，他們把政府武裝起來對付我，帶著整個司法部試圖抓我，對我的健康與安全不太感興趣。他們讓特勤局難以配置合適人員。」

《華盛頓郵報》報導，川普先前就曾表示「拜登與賀錦麗政府」沒有好好保護自己，這次的指控卻又升級，把責任一部分歸咎於「拜登與賀錦麗個人」。不過，他始終沒有提出相關佐證，支持自己的說法。

川普7月13日在賓州造勢時遭到暗殺，幸好驚險躲過槍擊，僅右耳上緣擦傷。在案發前，特勤局高層多次否決前總統增加維安的要求，導致與川普幕僚關係緊張。案發之後，外界紛紛指責特勤局維安疏漏，局長奇鐸（Kimberly Cheatle）也為此引咎辭職。

不過，目前沒有公開證據顯示，拜登或賀錦麗親自參與了關於川普維安的決策。聯邦調查局（FBI）也表示，槍手似乎是單獨行動，而且幾乎找不到驅使他犯案的動機。

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