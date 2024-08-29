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美台商會看軍售走向：川普寬鬆　賀錦麗謹慎維持節奏

▲共和黨總統候選人川普、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲共和黨總統候選人川普、民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

文／中央社

川普「多付防務費用」一說鬧得滿城風雨，如今美國大選進入短兵相接階段，兩黨對台灣立場更受關注。美台商業協會會長韓儒伯今天表示，若川普當家對台軍售將更為寬鬆，賀錦麗政府則保持軍售節奏，態度更謹慎。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）上午舉辦「評估台灣國防生產力及戰略」研討會，韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）及美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森（Wallace Gregson）等與會。

韓儒伯指出，考量到共和黨總統候選人川普過去處理對台軍售的方式及對台灣防務的看法，如果他再次入主白宮，「我們將回到對台灣軍售更加寬鬆的環境」。大致上來說，川普的作風是向全球投入更多設備，並施壓盟友購買更多的軍備。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）方面，韓儒伯預計，賀錦麗對台軍售作風將延續拜登路線，也就是保持良好軍售節奏，但態度相對謹慎，對台軍售在很大程度上受到限制。

他指出，以拜登政府執政3年半以來的紀錄來看，對台軍售幾乎以彈藥為主，這是正確的方向，但就台灣總體需求來說，「這是非常受限的」。

此外，韓儒伯也觀察到，台灣在全球市場上取得技術的限制已經放鬆，歐洲及以色列公司以前所未見的方式參與其中，因為他們的政府處理限制上有更大的彈性。「技術正流向台灣」。

根據美國智庫「卡托研究所」（Cato Institute）去年底釋出的美國對台軍售報告，川普政府高度支持售台傳統武器，拜登政府則以維修零件及彈藥為主。

這份報告也說，美國積欠對台軍售方面，川普政府必須負主要責任。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據可見，幾乎每一筆在川普政府上任前宣布的對台軍售，目前都已經交付台灣手中。川普政府在對台軍售上開了大批訂單，考量到武器生產期程，「還軍售債」的責任就落到拜登政府身上。

今天的研討會也提到美國是否會為台灣而戰，葛瑞格森說，答案是肯定的，重點在於「如何」協防，屆時控制台灣及其周圍的海空變得至關重要。「無論我們由派駐台灣的部隊行動，還是由其他地點的部隊行動，都與這有關」。

他表示，如果中國試圖封鎖台灣，美國也可以封鎖中國，但不是近距封鎖，而是在7個大型油輪及巨型貨船時常航經的海峽進行。

葛瑞格森指出，紅海商業航線受葉門激進團體「青年運動」（Houthi）的襲擊，商船必須繞道非洲。如果青年運動可以憑藉有限的武器改變航道，美國在馬六甲海峽、巽他海峽及巴士海峽等地也同樣辦得到。

美日澳合作處理「台灣有事」方面，葛瑞格森說，澳洲及日本一向是美國在太平洋地區的大型軍演重要參與國，雖然3國可能並不是直接討論適用於台灣的應變計畫，但會制定戰術及程序，這在緊急狀況下將非常實用。

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