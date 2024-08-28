美司法部提交新起訴書！縮小對川普指控範圍　4刑事指控仍保留

▲美國司法部的特別檢察官史密斯對川普提出了新的起訴書。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國司法部的特別檢察官史密斯（Jack Smith）27日對川普提出了新的起訴書，指控他試圖推翻2020年總統選舉結果。這份起訴書保留了先前的刑事指控，但在最高法院的意見指引下，縮小了對川普的指控範圍，並刪除涉及川普試圖利用司法部權力來推翻選舉結果的部分。

美聯社等外媒報導， 根據新的起訴書，最高法院上個月以6比3的票數，裁定川普在執行公職行為時享有總統豁免權，並指示下級法院重新審視川普的案件，區分哪些行為屬於不可被起訴的公職行為，因此史密斯在8月27日提交了一份新的起訴書，對川普的罪行和涉案範圍進行了修改。

儘管如此，起訴書仍保留了保留了對川普的4項關鍵刑事指控，其中包括與盟友策劃欺詐美國、密謀妨礙官方程序、妨礙或試圖妨礙官方程序，以及計劃侵犯他人權利。檢方指控，川普曾與盟友密謀，試圖在拜登贏得的關鍵州招募虛假選民，謊稱川普在這些州獲勝。

▲新起訴書縮小了對川普的指控範圍，但仍保留了4項關鍵指控。（圖／路透）

此外，川普也曾向時任副總統彭斯（Mike Pence）施壓，要求他阻撓拜登的選舉認證程序。川普利用1月6日國會山莊騷亂來推遲拜登被認證勝選的指控也被保留在了起訴書內。此前，川普拒絕對這4項罪名認罪，但他確實在沒有證據的情況下，堅稱2020年的選舉存在廣泛的「選民欺詐行為」。

從45頁刪減到36頁的新起訴書修改了指控川普的措辭，並細化川普涉嫌犯罪的方式。例如，新起訴書刪去了川普試圖施壓司法部官員，要求他們推翻選舉結果的指控。首席大法官羅伯茲（John Roberts）解釋，總統與司法部的互動屬於「公職行為」，並不構成違法，因此川普得以享有豁免權。

特別檢察官辦公室27日發布聲明，解釋他們重新提交新起訴書，「反映了政府尊重最高法院的判決，與執行發回重審指示的努力」。川普隨後也在自創的社群平台「真實社群」（TRUTH Social）做出回應，稱其為「絕望之舉」，並再次表示應該立即駁回這些指控。