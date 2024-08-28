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賀錦麗5大警訊！外媒點出「缺乏具體政策」　2族群仍是川普鐵粉

▲▼美國民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲外媒盤點賀錦麗面臨的5大警訊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗22日正式接受提名，代表民主黨參加總統大選。政客（Politico）分析她所面臨的5大警訊，包括依然未能提出具體政策，川普依然獲得更多白人與男性選民支持等，「儘管民主黨全代會令人振奮，賀錦麗的競選團隊仍把她當作弱勢的一方來行銷。」

搖擺州選情緊張

近幾周，賀錦麗都在民調中微幅領先，在全國範圍與大多數搖擺州，也都贏過川普，但策略師對於是否能夠維持態勢抱持謹慎態度。

民主黨訊息公司「導航者研究」（Navigator Research）20日公布的民調顯示，賀錦麗與川普在各搖擺州的選情基本上「持平」，支持賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）也表示，內部民調並沒有公眾民調這麼樂觀，甚至警告民主黨將在搖擺州面臨激烈競爭。

更別提，各大民調在2016年與2020年都低估了川普的表現，如今已有數間頂尖民主黨民調公司聯合起來，避免重蹈覆轍。民主黨資深策略師赫曼（Doug Herman）說，「沒有人知道應該相信什麼，除了川普的（支持率）數字可能被低估了。」

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席芝加哥的民主黨全國代表大會，正式接受提名，成為民主黨總統候選人，於11月角逐白宮大位。（圖／路透）

賀錦麗尚未接受採訪

賀錦麗目前尚未接受正式採訪，預計29日才會與副手華茲（Tim Walz）共同接受CNN專訪，成為2人獲得正式提名後首次受訪。

美聯社指出，自從成為民主黨候選人之後，賀錦麗與外界缺乏接觸，成為共和黨的攻擊要點之一。川普近幾周已經舉辦數場記者會及直播採訪，抨擊賀錦麗「幾乎無法勝任」。因此，這次CNN採訪可能成為一次機會，讓賀錦麗平息對於自己「還沒準備好」的批評。

不過，一名民主黨資深策略師卻匿名表示，電視專訪是賀錦麗的「主要挑戰之一」，因為根據過往經驗，她「總是在採訪時面臨困難」，時而非常好辯，時而詞不達意。

辯論

對於賀錦麗而言，川普是一個比自己年長近20歲的白人男性，還曾有過令人不愉快的「暴走」前科，因此總統辯論提供了一個絕佳機會，讓她把自己重新介紹給全國觀眾，與川普形成鮮明對比。

▲▼川普17日在賓州參加造勢時，批評賀錦麗的經濟政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在白人與男性選民中依然更受歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

如今，2人預計在9月10日參加ABC News主辦的電視辯論，但川普25日批評該媒體報導「假新聞」，暗示可能不會參加。


政策在哪裡？

賀錦麗團隊目前尚未提出具體政策，儘管她在造勢大會及民主黨全代會上，曾經談到經濟與外交政策，但依然缺乏細節。

赫曼強調，賀錦麗臨時出線後，還有「100萬件」比政策細節更重要的事要做，不過確實「需要充實她的政策立場」。

川普的白人男性支持者

賀錦麗正在試圖重建廣泛的民主黨聯盟，與拜登退選前相比，幾乎在每個族群都取得進展，尤其年輕、女性、非裔與中間選民，但在一些龐大群體依然落後。

事實上，川普在男性與白人選民之中的支持率依然更高，不論在全國範圍或搖擺州都是如此。

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