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台灣文博會校本部教室群　日軍步兵第二聯隊官舍華麗轉型藝文空間

▲設有最巨大的「巷仔Niau」的「321巷藝術聚落」，也在闊別4年的閉園後，由台灣文博會與巷仔Niau首度為外界開箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲設有最巨大的「巷仔Niau」的「321巷藝術聚落」，也在闊別4年的閉園後，由台灣文博會與巷仔Niau首度為外界開箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文博會自8/23起熱鬧起跑，許多旅客及市民深受主視覺「巷仔Niau」的吸引，一路跟「喵」踩點，其中設有最巨大的「巷仔Niau」的「321巷藝術聚落」，也在闊別4年的閉園後，由台灣文博會與巷仔Niau首度為外界開箱。

▲設有最巨大的「巷仔Niau」的「321巷藝術聚落」，也在闊別4年的閉園後，由台灣文博會與巷仔Niau首度為外界開箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）
台南市文資處介紹，2024台灣文博會的「校本部」展區，過去多以「321巷藝術聚落」為民眾所知，但今日作為教室展場的這整片日式宿舍群，還有另一個身份，其實是「市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」。原日軍步兵第二聯隊官舍群是台灣極少數保留完整的日治時期陸軍官舍群，其中宿舍多為雙併格局，而門牌199號較為特殊，屬於獨棟宿舍，且依坪數計算是時任日本陸軍中佐（今中校）等級官舍。戰後，此區陸軍官舍在由國防部接收，並隨即借給國立成功大學作為教授宿舍使用，如27號建物即為成大建築系教師、美術家郭柏川的故居。凸顯日式宿舍文化資產即使用途多次轉換，仍作為承載台南城市記憶的重要所在。

▲設有最巨大的「巷仔Niau」的「321巷藝術聚落」，也在闊別4年的閉園後，由台灣文博會與巷仔Niau首度為外界開箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府與國防部自2012年起，逐年辦理代管、撥用、部分修繕、以及藝術活化等工作，在此期間，文資處亦同步進行古蹟調查研究和規劃設計，並於2020年8月29日展開古蹟修復工程，總經費達新台幣1億9,840萬元，完成園區內2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍及附屬設施、圍牆、庭院等修復，且僅僅花費2年10個月即告完工，工程進度甚至超前三個月。2023年6月30日竣工後，又陸續施作服務設施與周邊景觀工程，以便提供未來旅客到訪能擁有更佳優質的文化體驗。

▲設有最巨大的「巷仔Niau」的「321巷藝術聚落」，也在闊別4年的閉園後，由台灣文博會與巷仔Niau首度為外界開箱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處表示，本次修復工程的特色在於，最大程度保留園區內「常民生活化」的痕跡，如道路上的杉木電線桿，亦或建築外觀上，仍以保留修復前既有色彩為原則，也維持屋內不同時期的衛浴設施、空間形式，讓每棟宿舍都持續展現獨有的個性與風采；修復過程更儘可能採用舊料，並向台南市文資建材銀行申請黑燻瓦、水泥瓦、五金材料、舊玻璃與達4558材積的木材，是目前向建材銀行申請使用物料最多的修復工程。透過此次修復工程，許多具歷史意義的建材不僅重獲新生，也達到循環永續的目標。

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