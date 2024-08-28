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賴清德見國際扶輪社長當選人　台灣成功爭取2026年會主辦權

▲▼總統賴清德接見「2025-2026國際扶輪社長當選人」馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「2025-2026國際扶輪社長當選人」馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

賴清德總統28日接見「2025-2026國際扶輪社長當選人」馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）時指出，2026年6月國際扶輪年會將再度來台舉辦，感謝國際扶輪社幹部的支持，以及台灣扶輪社友的努力，成功爭取主辦權，讓世界走進台灣。國際扶輪社的目標是以世界性聯誼增進國際間的瞭解、親善與和平；台灣也希望與各國加強合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

賴清德表示，非常歡迎國際扶輪社好朋友來到台灣，國際扶輪社是全球重要的NGO，無論在公衛領域推動根除小兒麻痺、提供潔淨水資源等計畫，還是長期致力於消除貧窮、增進婦女賦權、追求環境永續等工作，國際扶輪社友的努力和付出，都讓人非常敬佩。

賴清德提到，近年來，台灣各類型NGO也非常蓬勃發展，已經超過10萬個。其中，台灣各地扶輪社友積極服務社會，照顧弱勢，帶來正面力量，他一直很欽佩、也很感激。尤其，不論是對抗疫情或是其他國家發生災難時，台灣扶輪社友都會伸出援手，並且推動各項國際交流，讓世界看到台灣。「真的很感謝所有社友的貢獻」。

賴清德說，在2026年6月，國際扶輪年會將再度來台舉辦。他非常歡迎來自全球超過150個國家、3萬名以上貴賓訪問台灣，也感謝國際扶輪社幹部的支持，以及台灣扶輪社友的努力，成功爭取主辦權，讓世界走進台灣。國際扶輪社的目標，是以世界性聯誼增進國際間的瞭解、親善與和平。台灣也希望與各國加強合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

賴清德表示，他就職總統滿100天，到台灣各地充分感受到各行各業，無論軍警消弟兄姊妹、征戰奧運、帕運的運動選手，還是醫護人員、各NGO成員等，大家都在崗位上兢兢業業，努力貢獻社會，這就是台灣，永遠積極向上、面對未來。

賴清德說，台灣不僅是世界一股良善的力量，更是全球和平繁榮值得信賴的夥伴，期盼大家齊心協力，在促進世界和平與永續發展的道路上，繼續結伴同行。

▲▼總統賴清德接見「2025-2026國際扶輪社長當選人」馬里歐·甘瑪葛（Mario de Camargo）。（圖／總統府提供）

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