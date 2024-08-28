明水氣增「全台濕答答」　下周恐有颱風生成

▲明日水氣增多，午後各地都有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今（28日）高溫炎熱，午後仍有對流雷陣雨，降雨不多侷限於山區附近，明日開始水氣有增多的趨勢，午後各地都有短暫陣雨或雷雨機會，但周五水氣稍減少，降雨規模會再度縮減。

歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，台灣附近雖然是處於珊珊颱風相關的低壓帶中，但整體氣流走向帶來的是比較偏乾的空氣，大氣環境仍相對比較穩定，晨間到上午於中南部地區有零星短暫陣雨機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，午後仍有熱對流雷陣雨，降雨規模可能比昨天稍微擴大，但雨量不多且侷限於山區附近，整體天氣狀態比較穩定且高溫炎熱，戶外活動別忘了防曬並適時休息補充水分，以免遭受熱傷害。

歐宗學指出，明日開始水氣有增多的趨勢，西半部晨間到上午都有零星短暫陣雨機會，午後對流雲系發展比過去2天旺盛許多，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，而且不只是山區附近，平地受影響的機會也將提高許多。

他表示，周五以後水氣可能再稍減少，預估仍是類似的天氣型態，但降雨規模會再度縮減。

未來颱風發展的部分，歐宗學表示，進入9月後，也就是周末到下周這段時間，在南海及菲律賓東方海面轉為適合熱帶擾動系統發展的環境，可能再有颱風生成，是否會接近台灣帶來影響，需要再追蹤觀察，可能周末以後才會比較明朗。