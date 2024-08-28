珊珊颱風今晚登陸日本　專家曝：京都大阪恐有嚴重影響

▲珊珊颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

珊珊颱風移動緩慢，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（28日）在臉書指出，「慢珊珊」今晚起影響南九州一帶，研判朝日本長崎至熊本登陸趨勢，留意今晚至周日可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

中央氣象署表示，珊珊颱風其外圍環流正在影響琉球群島及其附近海域，並向北北西轉北前進，預估本周將影響日本，欲計畫前往該地的民眾請多留意此颱風最新動態及航班資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，珊珊颱風初步研判朝日本長崎至熊本一帶登陸的趨勢，因移動速度慢，留意今晚起至周日可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

賈新興提到，今天至明天中太平洋附近，有熱帶性低氣壓移入西北太平洋區域，觀察下周二起菲律賓東方至南海一帶，熱帶擾動發展的機會。

至於台灣天氣，賈新興指出明天，清晨至中午前，西半部有零星短暫雨，午後南投以北、台中至台南及宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨。周五，午後桃園以北、南投、彰化以南及宜蘭有局部短暫陣雨。

他說，周六，恆春半島有局部短暫雨，午後北部山區、台中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。周日，彰化南投有零星短暫雨，午後台中以南及宜花有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一，台中至台南有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周二，午後南投以北、南部山區及宜花有零星短暫陣雨。下周三，彰化雲林有零星短暫雨， 午後北部山區、台中以南及宜蘭有零星短暫陣雨。

他指出，下周四至下周五，午後山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。