登機後信用卡收進包包！　他睡一覺下機「被盜刷12萬」

▲男子在登機後還確認信用卡有收好，沒想到一落地就收到盜刷通知。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

中國一名旅客日前搭乘越捷航空從越南峴港前往香港，他登機後確認自己將信用卡放進包包後便開始閉眼小憩，怎知當飛機落地後，他竟收到刷卡通知，這才發現自己被盜刷3萬6000港幣（約新台幣12.2萬元），嚇得他立刻報警。

根據Thaiger報導，近日在越南起降的多個航班皆發生竊盜事件，引發社會關注。一名37歲的中國籍旅客日前搭乘由越捷航空執飛的編號VJ966航班從越南峴港飛往香港，然而他在飛行途中信用卡被盜刷，受害金額達3萬6000港幣（約新台幣12.2萬元）。

受害旅客表示，自己登機後已確認將信用卡安全地放置在背包內，隨後便在座位上睡覺。然而，當該航班25日晚間10時降落於香港後，他卻突然收到銀行的刷卡通知，顯示他的信用卡在飛行途中被盜刷。

▲男子將貴重物品放在置物架，沒想到卻遭到同班機乘客偷竊。（示意圖／VCG）



他隨即開始尋找信用卡，沒想到起飛前還放在背包裡的信用卡竟不翼而飛，嚇得他立即報警處理。香港警方已將此次事件列為盜竊案件，並已指派機場管區的調查小組負責此案。不過，至今仍未有嫌疑人被逮捕。

在這起事件發生前不久，另一班同樣從越南峴港飛往香港的航班上也發生竊盜事件。一名57歲男性旅客涉嫌偷竊同行旅客價值33萬港幣（約新台幣135萬元）的勞力士手錶、5千美元（約新台幣15萬元）現金、一張金融卡及其他多種外幣，因此被捕。

根據調查，當時被害人將貴重物品放在座位上方的行李架內，但下機後卻發現東西不翼而飛。機場人員隨即通報警察，而目擊者也協助指認嫌犯身分，最後警方在飛機至航廈間的接駁巴士的椅墊下發現贓物。