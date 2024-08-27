泰名僧白天化緣　夜晚變裝「留宿女伴家」縱慾！偷拍畫面曝

▲泰國名僧每到晚上就佯裝成一般人，並留宿女伴家。（圖／翻攝自ล่าเรื่องเมืองสุพรรณ）



記者王佩翊／編譯

泰國素攀府一間著名寺廟的僧侶近日被拍到晚上佯裝成普通人後，跑到女人家過夜。他白天假裝成是潛心修佛的住持到處化緣，晚上則是夜夜笙歌與女伴狂歡。相關畫面曝光後也引發爭議，網友更要求他離開寺廟，不要再玷汙信徒的信仰。

根據KhaoSod報導，臉書粉絲專頁「ล่าเรื่องเมืองสุพรรณ」近日曝光了一段影片，只見影片中一名身穿普通衣服的男子走進一戶人家。原來該名男子是素攀府一間知名寺廟的僧侶。而他的被拍到的行為則是與佛教戒律嚴重相悖。

ลูกเพจส่งมา เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง เป็นวัดดังมากๆ เช้าบิณฑบาต ตกเย็นแต่งกายเป็นฆราวาส ไปนอนบ้าน "สีกา" ยันรุ่งสางเป็นกิจวัตร มีหลักฐานมัดหนาแน่น นี่เป็นเพียงคลิปแรก แอดมินขอสงวนคลิปเด็ด มันสะเทือนใจชาวพุทธ..... #สุพรรณบุรี 由 เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ 發佈於 2024年8月25日 星期日

根據貼文指出，該名僧侶白天穿著袈裟在寺廟內擔任住持，並且到處化緣，但是每到夜晚就會換成普通衣服，到女伴家過夜縱慾，直到清晨。

粉專公布這段影片後，也立即要求該名僧侶辭去住持職務，同時離開素攀府。他們指出，該名僧侶可以在寺廟外過他自己所選擇的生活，但是不要褻瀆寺廟的聖潔，同時影響信徒們的聲譽。

報導指出，該專頁已證實，這名涉及違背佛法的僧侶已經同意還俗，同時也離開素攀府。