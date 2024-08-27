人妻遭朋友性侵！　丈夫忌妒爆氣「活活打死她」

▲妻子遭性侵一事被托普知道之後，他相約性侵犯來面對面解決，結果對方開溜，托普一氣之下打死妻子。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷35歲男子托普（Top）發現妻子被朋友性侵之後，在忌妒、憤怒情緒湧現之際，動手把妻子活活打死。

泰媒The Thaiger報導，整起事件肇因於性侵事件，在8月23日這天，36歲人妻布阿（Bua）傳訊息給29歲男子迪伊（Dee），聲稱她被另一名男子博逸（Boy）性侵得逞，但當時迪伊並不知道她的位置，無法及時趕到現場。在這之後，托普得知這起事件，約了博逸要面對面解決，但博逸後來並沒有出現，托普找不到人感到相當氣憤。

結果托普把這股怒氣宣洩在妻子身上，動手毆打，在8月26日這天，當警方與救援人員趕到現場時，他的妻子布阿早已倒在地上，身上多處受傷，儘管進行CPR搶救，但仍未能救回她的性命。

托普承認殺害妻子之後，立刻被帶往警局，以避免布阿家屬對他動用私刑。由於托普哥哥也住在同一棟民宅，事後有接受問話，他透露，托普有家暴史，曾因為出於忌妒虐待布阿，儘管布阿過去曾劈腿，但相信布阿這次並非外遇，而是托普吸毒過量加上脾氣暴躁才釀成悲劇。

在事發前，托普哥哥曾經聽到夫妻倆吵架，且有肢體衝突，曾出言警告托普不要對布阿動手。當地警方目前並未公開托普接受問話的相關細節，也沒有證實布阿遭性侵一事。