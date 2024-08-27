騙13歲少女到宿舍！6球員「輪流性侵」還拍不雅片　教練：女生自願的

▲泰國2名13歲少女被人騙到運動員宿舍後，慘遭6名足球員輪流性侵。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國北碧府一所學校發生了恐怖性侵案，6名足球員在運動員宿舍輪流對2名13歲女學生施以性侵，還拍下她們的不雅影片進行勒索。然而，警方在展開調查時，6人的足球教練卻稱這2名女學生是自願進入宿舍，不負責的言論令人髮指。

泰媒The Thaiger報導指出，根據受害者父親的陳述，女兒和朋友是在23日被騙到學校運動員宿舍後，慘遭6名足球員毆打性侵。期間，這幾名嫌犯錄下了女兒的不雅影片，對她們進行勒索，還與其他人分享。

這位父親表示，他是在24日從親戚那裡得知這起事件，於是他立即回家與女兒確認，並向校方通報此事。校方希望他能等到8月26日再討論此事，但由於他心急為女兒討回公道，於是便立即報案，並透過非營利組織Saimai Survive公開這起案件。

目前，警方已介入調查此案，發現這6名嫌犯中最小的只有11歲，最大的也才15歲，而警方也將與兒童專家一起在27日對幾人進行盤問。北碧府教育廳也成立了特別調查委員會，以期在7日內完成對此案的調查。

幾名嫌犯的足球教練日前在採訪中表示，他查看了監視器畫面，認為2名女學生是自願進入宿舍的，他的運動員從未使用武力或威脅，加上事發時宿舍裡的其他男生並未聽到任何尖叫聲或爭吵聲，認為他的球員並沒有錯。教練的言論在網上發酵後，瞬間引起網友們的抨擊。

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