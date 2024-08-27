狼繼父「性侵12歲繼女」長達3年！　法院重判28年、鞭刑24下

▲新加坡一名年僅12歲的女童遭繼父性侵長達3年。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名年僅12歲的女童遭繼父性侵長達3年，繼父趁著女童母親生病住院時，向他伸出魔爪，多次強逼她發生性關係。事件曝光後，他被女童的生父痛打一頓，法院也在26日重判28年有期徒刑，外加鞭刑24下。

根據《8視界》報導，新加坡一名36歲男子因性侵12歲繼女長達3年，被控14項強姦和性侵罪，並於26日遭法院重判28年有期徒刑，外加鞭刑24下。據了解，受害女童的母親在她5歲時改嫁該名男子，當時家中還有女童的哥哥、姐姐和2個繼弟弟、妹妹，一家共7口一起住在僅一房的組屋裡。

2019年女童滿9歲時，女童的母親和弟弟因生病住院，有很長一段時間不在家中，加上疫情爆發，所以女童開始在家上課，當時32歲的被告就在此時向女童伸出魔爪，多次強逼女童發生性關係，直到2023年2月事件曝光。

女童的姐姐在2023年2月無意間發現，妹妹在社群網站上和朋友哭訴多年來遭受的暴行，姐姐立刻告訴母親。女童的親生父親得知這件事後，氣得找來被告質問，當被告承認罪行後，他和女童的母親直接痛打被告，並驚動警方到場，被告也隨即遭到逮捕。

檢方指出，被告罪刑十分嚴重，對女童造成的傷害也無法衡量，請求法官重判，最終被告男子被判28年有期徒刑，外加鞭刑24下。

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