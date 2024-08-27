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線上申換護照9／3開放試辦　「符合7大條件」可少跑一趟外交部

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲外交部9月3日試辦「有條件式線上申換護照」，符合7大條件都適用。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

外交部9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」，只要年滿18歲、持有自然人憑證，並符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「戶籍資料未變更」等條件都適用。

外交部27日在例行記者會指出，為持續精進便民服務，並提供多元且便捷的申請換發護照管道，將於9月3日啟動試辦「有條件式線上申換護照」措施。

領務局日前透露，「有條件式線上申換護照」對象須年滿18歲、持有自然人憑證，符合「護照逾期」、「10年內未有遺失紀錄」、「未涉各類加簽案」、「身處境內」、「户籍資料未變更」等條件，待護照製妥後，再由當事人親領以確認人别。

另外，配合每年國慶期間僑胞返國人潮，外交部近期也公告，中央聯合辦公大樓南棟1樓護照申辦網路預約場地，將於9/30（一）~10/11（五）暫停服務2週，期間將增開臨時櫃台、試辦「有條件式線上申換護照」等服務因應，直到10/14（一）才恢復正常辦理。

領務局提醒，首次申辦護照者須親自辦理，可前往鄰近的户政事務所透過「首次申請護照親辦一處收件全程服務」（一站式服務）方式送件；非首次申辦護照的申請人除親自辦理外，也可委託符合條件的親屬、同事、同學，或旅行社協助代為送件。

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