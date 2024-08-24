長榮桂冠酒店沒掛五星旗被逼道歉　外交部斥：小粉紅出征讓中形象惡化

記者陳家祥／台北報導

巴黎的長榮桂冠酒店在奧運期間懸掛萬國旗獨缺五星旗布置，遭中國網紅出征引發爭議；為此，長榮集團昨天發表聲明，認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，外交部24日表示，北京當局透過「小粉紅」出征的舉措明顯是中國對台、對外認知戰的一環，只會引發國際社會的高度反感，並且讓自身國際形象更加惡化。

外交部表示，中國政府多年來持續以脅迫各國企業，包括運用抵制、制裁、查稅、違反法規等手段，迫使各國企業屈從北京當局政治目的，近年來更是策動所謂「小粉紅」藉由網路出征的方式四處鬧事，同時透過在地協力者幫腔附和，企圖造成對方壓力或恐懼而被迫妥協讓步，受害者遍及世界各地，不計其數。

外交部舉例，去年7月國際知名珠寶品牌因被中國網民指控在非中國地區官網將台灣登載為國家，而遭到中國官媒點名批判及眾多中國網民隨之侮辱及恐嚇；又或在去年5月因加拿大政府驅逐中國駐多倫多外交官，「小粉紅」隨即出征抵制加拿大產品等例，不勝枚舉。

除了國際企業外，各國各界人士也都可能是中國政府經濟脅迫的對象，如中國網民月前列出94位未在賴清德總統就職時發表台灣屬於中國言論的台灣藝人，強逼他們表態，也是顯例之一。

外交部直言，北京當局透過「小粉紅」出征的舉措顯為中國對台及對外認知戰的一環，正如同其「戰狼外交」的行徑，只會引發國際社會的高度反感，並且讓自身國際形象更加惡化。

外交部重申，對於威權中國以經濟脅迫等手段進行政治操弄，企圖以商逼政，影響國際商業行為予以強烈譴責；同時呼籲國際社會認清中國四處遂行認知戰的伎倆，共同反制中國集權政府的各項脅迫作為，遏止中共政權得寸進尺，持續擴大破壞以規則為基礎的國際秩序和正常商業行為。