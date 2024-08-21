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大陸 大陸焦點 特派現場

《黑神話：悟空》爆紅　陸外交部：反映中國文化吸引力！

▲▼大陸推出首款3A遊戲《黑神話：悟空》，有網友想起偶像劇《別對我動心》。（圖／翻攝自微博）

▲陸產3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝遊戲科學）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸遊戲《黑神話：悟空》亮相之後引起了大量討論，對此，中國大陸外交部發言人毛寧表示，這反映了中國文化的吸引力。

毛寧21日下午主持例行記者會，外媒《路透社》記者提問，《黑神話：悟空》周二亮相以來，席捲了遊戲界，中國文化特色給玩家留下了深刻的印象，中國外交部是否將此款遊戲視為「中國的大使」？這一發展會帶來哪些更廣泛的外交收獲？

毛寧回應，她不了解電子遊戲，但感謝記者讓她關注到了這款遊戲。

毛寧說，從《黑神話：悟空》的名字來看，這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，「我想這也反映了中國文化的吸引力。」

▼大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

《黑神話：悟空》是由中國大陸廠商遊戲科學（Game Science）所開發的動作RPG遊戲，該款遊戲已在Steam上售出300萬份，Wegame、Epic和PS5平台，總銷量突破450萬份，銷售額超過15億元人民幣（約68億元新台幣）。

《黑神話：悟空》改編自《西遊記》，故事設定在唐僧一行取經後的多年，世界並未因此變好，反迎來更深的黑暗，主角踏上尋找聖物的旅程，並必須面對《西遊記》中曾出現的經典妖魔。值得注意的是，遊戲融合了真實世界的景觀與建築，山西省的南禪寺、鐵佛寺、小西天等都出現在遊戲中。

▼《黑神話：悟空》銷售開紅盤，並引起大量討論。

▲▼陸產3A遊戲《黑神話：悟空》　預售3天賣破4億元。（圖／翻攝遊戲科學）

▲▼《黑神話：悟空》8月20日正式上線。（圖／翻攝自觀察者網）

▲▼陸產3A遊戲《黑神話：悟空》　預售3天賣破4億元。（圖／翻攝遊戲科學）

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