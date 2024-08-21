民主黨政要保證「與台同陣線」　訪美觀選團二會邀裴洛西再度來台

▲王定宇邀請裴洛西訪台。（圖／翻攝王定宇臉書）



記者杜冠霖／台北報導

「2024美國民主黨全國代表大會」美國時間8月19日登場，外交部組成跨黨派觀選團前往芝加哥觀選，代表團團長、民進黨立委王定宇也秀出與眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）合照，王定宇表示，要轉達賴清德總統的致意，以及蔡英文前總統對議長的問候，雙方深入討論台美之間議題，也特別代表訪團邀請裴洛西議長能夠再度訪問台灣。

外交部組成跨黨派觀選團，民進黨由立委王定宇、范雲，高雄市議員湯詠瑜，中執委李妍慧，發言人韓瑩代表出席。國民黨成員包含國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、駐美代表處代表秦日新、發言人楊智伃，民眾黨則由黨團總召黃國昌出席。

代表團首日行程豐富，上午先到芝加哥駐處聽取簡報、中午駐美代表俞大㵢舉行歡迎酒會，酒會參與的貴賓包括眾院國會台灣連線共同主席Gerald Connolly，眾院民主黨黨團會議副主席劉雲平Ted Lieu，眾議員趙美心Judy Chu，眾議員Tim Kennedy，另外有來自各州議會「友台連線」共同主席與成員，以及多達10餘州民主黨州主席參加。

與會政要強調，對台支持將是延續性，以及與台灣站在同一陣線。王定宇也藉此邀請多位議員訪台，眾議員Tim Kennedy更承諾將會盡快來訪。

晚間代表團參與民主黨全國黨代表大會，現場觀看總統拜登發表演說，范雲表示，這是她第二次参加民主黨代表大會。上一次是在1992年她還是學生時，受到仍是反對黨的民進黨邀請。而這兩次大會之間，她感受到台灣政治以及國際政治的巨大改變，這次來到美國將會把握機會觀察。

民主黨19號也通過2024年版黨綱，首度納入對台六項保證，王定宇強調，這是對台政策的重大宣示，民進黨也表示這次決議再次強化支持台灣是美國跨黨派共識，對未來台美關係深化，及台海和平穩定都有極大幫助。

另外，王定宇也秀出代表團與眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）合照，王定宇表示，很榮幸連續二天能與裴洛西進行對話，昨天下午的會面還沒能公開，今天裴洛西就親自來與訪美團交流，並且深入的討論台美之間相關議題，也轉達賴清德總統的致意，以及蔡英文前總統對議長的問候。

王定宇透露，裴洛西跟台灣訪美團交流很愉快，她還介紹她的女兒、女婿、工作團隊給大家認識，自己也特別代表訪團邀請裴洛西議長能夠再度訪問台灣，還特別用美食、科技、人文來邀請議長和她的家人、團隊務必來台南走走。

▼跨黨派訪美觀選團。（圖／民進黨提供）

