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童綜合醫院設立Hugo觀摩中心　領航微創手術教育

▲童綜合醫院引進使用Hugo機器人輔助手術系統，再邁入新的里程碑，舉辦「Hugo婦科手術觀摩中心揭牌典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲童綜合醫院引進使用Hugo機器人輔助手術系統，再邁入新的里程碑，舉辦「Hugo婦科手術觀摩中心揭牌典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

童綜合醫院引進Hugo機器人輔助系統一年多，使用於泌尿科、婦產科執行手術個案逾百例，使患者獲得高品質治療以及較佳預後效果。研發創新中心院長歐宴泉獲與婦產部主任劉錦成接連獲得Hugo婦科手術指導老師認證，童綜合醫院舉辦「Hugo婦科手術觀摩中心揭牌典禮」。

婦產部劉錦成主任2023年曾於上海進口博覽會分享Hugo手術運用經驗，血量少、傷口小、病患復原快等優點。今年初更於國外雜誌發表了全球第一篇Hugo機械手臂處理子宮內膜癌的個案報告，且目前正著手進行所有以雨果處理婦科疾病的分析。

美敦力全球機器人系統應用資深總監Frank Ottinger、全球資深行銷總監Aparna Katakam也遠從瑞士、美國到童醫院參加活動，台灣外科部門于克忠資深總監也帶領美敦力台灣分公司同仁共襄盛舉，一起見證Hugo手術在台灣開啟微創手術新趨勢。

▲童綜合醫院引進使用Hugo機器人輔助手術系統，再邁入新的里程碑，舉辦「Hugo婦科手術觀摩中心揭牌典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

觀摩會中邀請患者到場分享。63歲李姓患者，10年前曾因為子宮脫垂進行過子宮懸吊手術，近期不適再度就醫，出現些許出血情況，檢查後確認患者子宮脫垂嚴重，為必免日後子宮脫垂復發，並發生停經後常見的卵巢癌，建議進行Hugo機器人輔助子宮、輸卵管及卵巢切除手術，以及手術當下施行Hugo機器人輔助膀胱懸吊併陰道固定手術。

李姓患者表示，10年前手術傷口大又疼，得住院一週以上；這回很擔心再受折磨，經醫師用Hugo手術不僅痛感低，術後隔日即可下床並正常飲食，三天就能出院，後期恢復的很好，生活作息也非常正常。真的很感謝劉錦成主任，還有護理人員的照顧，現在手術真的進步很多，減少很多的痛苦。

美敦力全球資深醫療事務總監Frank Ottinger指出，童綜合醫院與美敦力合作密切、互動良好，歐宴泉院長與劉錦成主任都陸續獲得Hugo手術指導的資格認證，並設立泌尿與婦產手術觀摩中心，能夠提供台灣、香港、澳門及東南亞各地醫療人員學習觀摩的場域，讓想要學習Hugo機器人系統的醫師都能實地操作。

童綜合醫院婦產部劉錦成主任表示，Hugo機器手術也可執行巨大子宮肌瘤、嚴重沾黏子宮內膜異位症、子宮內膜癌、子宮頸癌等不同病症的手術，對於各種不同術式或複雜手術的成效都很顯著。相較於腹腔鏡手術來說，病人不僅復原更快，加上婦科手術的多樣性，複雜性的手術更適合Hugo機器手術。

童敏哲總院長強調，童綜合醫院秉持創新理念，學習並引進國際級設備與技術，希望能讓民眾獲得高品質的醫療服務，不斷地提升團隊的醫療處置能力、建置完善的照護流程，期許每一位來院就醫的病人，都能接受到最優質的醫療照護及感受到童綜合醫院的用心。

▲童綜合醫院引進使用Hugo機器人輔助手術系統，再邁入新的里程碑，舉辦「Hugo婦科手術觀摩中心揭牌典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲觀摩會中邀請63歲李姓患者到場分享。（圖／記者游瓊華翻攝）

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