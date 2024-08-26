海龍風電CO2外洩3命危！19歲男搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，17人送醫。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化-台中報導

彰濱「海龍離岸風電」20日發生工安意外，現場在裝設CO2鋼瓶時，56支氣體外洩，造成17人中毒送醫，其中賴(38歲)、劉(58歲)及簡(19歲)等3名男子當場失去心跳，送醫搶命今天進入第7天，仍未脫離險境。童綜合醫院表示，簡母每天都進去看兒子、呼喚他，難過得一直哭，但情況真的不甚樂觀，媽媽不願意放棄任何希望，醫院也盡最大努力。

海龍離岸風場陸域降壓站20日上午10點17分，員工在裝設二氧化碳鋼瓶時，發生氣體外洩意外，讓工人來不及反應，17名台籍員工來不及逃出，吸入大量二氧化碳，分別送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合急救，有人傷勢較輕已自行出院，其中3人一度沒有生命跡象，送醫後雖已恢復心跳，但目前昏迷指數均為3，仍有生命危險。

鹿基醫院表示，賴男仍處重度昏迷中；秀傳醫院指出，劉男意識仍然3分，瞳孔對光沒反應，升壓劑有調降，連續性腎臟替代治療（CVVH)洗腎中。另一名24歲呂姓男子意識清醒，預計今天出院。

收治在童綜合醫院的58歲王男及58歲潘男，復原狀況良好，已於日前出院。簡男至今收住在加護病房急救，目前昏迷指數3分、仍有生命危險，簡媽媽簡每天都進去看兒子、呼喚他，不願放棄任何希望，醫院也會盡最大努力。