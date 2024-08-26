　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海龍風電CO2外洩3命危！19歲男搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，現場畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫鋼瓶二氧化碳外洩，17人送醫。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化-台中報導

彰濱「海龍離岸風電」20日發生工安意外，現場在裝設CO2鋼瓶時，56支氣體外洩，造成17人中毒送醫，其中賴(38歲)、劉(58歲)及簡(19歲)等3名男子當場失去心跳，送醫搶命今天進入第7天，仍未脫離險境。童綜合醫院表示，簡母每天都進去看兒子、呼喚他，難過得一直哭，但情況真的不甚樂觀，媽媽不願意放棄任何希望，醫院也盡最大努力。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，14人送醫。（圖／消防局提供）

海龍離岸風場陸域降壓站20日上午10點17分，員工在裝設二氧化碳鋼瓶時，發生氣體外洩意外，讓工人來不及反應，17名台籍員工來不及逃出，吸入大量二氧化碳，分別送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合急救，有人傷勢較輕已自行出院，其中3人一度沒有生命跡象，送醫後雖已恢復心跳，但目前昏迷指數均為3，仍有生命危險。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，14人送醫。（圖／消防局提供）

鹿基醫院表示，賴男仍處重度昏迷中；秀傳醫院指出，劉男意識仍然3分，瞳孔對光沒反應，升壓劑有調降，連續性腎臟替代治療（CVVH)洗腎中。另一名24歲呂姓男子意識清醒，預計今天出院。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

收治在童綜合醫院的58歲王男及58歲潘男，復原狀況良好，已於日前出院。簡男至今收住在加護病房急救，目前昏迷指數3分、仍有生命危險，簡媽媽簡每天都進去看兒子、呼喚他，不願放棄任何希望，醫院也會盡最大努力。

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫14人送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／「黑悟空概念股」亮紅台股！　6家噴漲
前體育主播：李珠珢一定會來！　「薪水應該很可怕」
墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：海景第一排
美麗島民調／創黨最大震盪　65.3%反感白營、69.1%不信
移居台灣被拒！　港公務員疑害自己「丟20萬薪飯碗」
爆4300萬買商辦！柯文哲：用選舉補助款　參考他黨設個人辦公
快訊／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　記2大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄百貨驚傳偷拍！噁男「假滑手機」拍短裙女　櫃姐都看到了

新北總圖「遊客爆衝突」館員急勸架！原因曝光　網戰翻：恐龍家長

台大工友收回扣12萬　「空氣濾網新品回收」讓業者逃漏稅397萬

登桃園稜山遇溪水暴漲！3人焦急困湍急河岸邊　勇消摸黑架繩救援

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

海龍風電CO2外洩3命危！19歲男搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚

路旁飛出「索命帆布」！突勾機車把手害2騎士慘摔　驚險影片曝

雲林調查官涉教唆偽證栽贓　張麗善怒批：一粒老鼠屎壞一鍋粥

半裸男搭機捷嚇壞乘客！嗆警「別踫我」被戒護離站

少尉夜闖女官寢室找女友！瞎掰中邪躲天花板　遭汰除還要賠235萬

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

新莊2少年挑釁街友狠K頭！老翁嚇壞躲店家...網轟丟臉

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

高雄百貨驚傳偷拍！噁男「假滑手機」拍短裙女　櫃姐都看到了

新北總圖「遊客爆衝突」館員急勸架！原因曝光　網戰翻：恐龍家長

台大工友收回扣12萬　「空氣濾網新品回收」讓業者逃漏稅397萬

登桃園稜山遇溪水暴漲！3人焦急困湍急河岸邊　勇消摸黑架繩救援

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

海龍風電CO2外洩3命危！19歲男搶命7天仍重度昏迷　母不斷哭喚

路旁飛出「索命帆布」！突勾機車把手害2騎士慘摔　驚險影片曝

雲林調查官涉教唆偽證栽贓　張麗善怒批：一粒老鼠屎壞一鍋粥

半裸男搭機捷嚇壞乘客！嗆警「別踫我」被戒護離站

少尉夜闖女官寢室找女友！瞎掰中邪躲天花板　遭汰除還要賠235萬

在新北買房！她拋問「住套房會丟臉嗎」　網讚：小房才夯

俄軍持續對烏克蘭邊境發動空襲　造成4人死亡、37人受傷

【廣編】加倍佳Chupa Chups棒棒糖推跨界氣泡飲　嚐鮮美味即日起全家限定上市

高雄百貨驚傳偷拍！噁男「假滑手機」拍短裙女　櫃姐都看到了

港女移民加拿大　開車離家卻遭殘忍「綁架燒屍」！3涉案少年被捕

張蘭遭揭豪門婚「帶球上位」還厭女！網挖自傳書結合爆料：全對上

陸民眾敲碗《黑神話：悟空》場景遊　「還原度三成」鐵佛寺重新開放

美麗島民調／執政百天成績單　賴清德54.4%滿意、卓榮泰44.3%滿意

新北總圖「遊客爆衝突」館員急勸架！原因曝光　網戰翻：恐龍家長

13歲癱瘓臘腸安樂死獸醫驚「顧得很好」　愛的接力隔天找到新家

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

高雄妹遭富少3度性侵！被逼全裸簽本票

癌男住院化療「性騷護理師」！繼承人要賠20萬

即／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

他纏5寶媽成箱屍　28年後靈異現聲逼目擊者揭真相

醉男逼友脫褲舔下體「不然不讓你走」　下場慘了

警逮廂屍兇手「土地公竟發爐」　涉案4人3死

棒球教練幫5寶媽出頭談判失控　竟帶國中兒棄屍

即／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火

更多熱門

相關新聞

打房限貸房價走勢成謎　建商吐苦水「看不見的最貴」

打房限貸房價走勢成謎　建商吐苦水「看不見的最貴」

房價無下跌跡象，央行要求銀行提出到2025年底的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，出此重手，就是要避免資金持續流入不動產市場，進而讓房市降溫，但實際上有業者土苦水，土地原料當然最貴，但另外看不見的成本如電線、電纜最高漲幅也到7成。

台中男「肘擊」8計程車窗偷零錢　網咖被逮

台中男「肘擊」8計程車窗偷零錢　網咖被逮

即／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

即／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

「夏之賽車祭典」最終日詹博堯摘今年第2冠

「夏之賽車祭典」最終日詹博堯摘今年第2冠

載少女上山看夜景　運將揉胸噁喊：你胸部好大

載少女上山看夜景　運將揉胸噁喊：你胸部好大

關鍵字：

彰化台中童綜合醫院海龍CO2鋼瓶

讀者迴響

熱門新聞

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

《康熙》Enzo突驟逝「死因曝光」

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

王思聰孩子媽疑自導自演！

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面