海龍風電CO2外洩害17人中毒　急救搶命55hrs...3人仍與死神拔河

▲▼ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，14人送醫。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮、白珈陽／彰化-台中報導

彰濱地區「海龍離岸風電」20日上午工人裝設二氧化碳鋼瓶時，發生 54支二氧化碳氣體外洩，造成17人中毒送醫，其中3人因吸入過多，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍在與死神拔河，其中收治在鹿基醫院的賴男，媽媽今天已前往醫院探視，58歲劉姓男子由彰濱秀傳收治，最年輕年僅19歲簡男，仍處重度昏迷中。

▲鋼瓶二氧化碳外洩。（圖／消防局提供）

海龍離岸風場陸域降壓站昨日上午10點17分在裝設二氧化碳鋼瓶時，發生氣體外洩意外，讓工人來不及反應，17名台籍員工來不及逃出，吸入大量二氧化碳，分別送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合急救，有人傷勢較輕已自行出院，其中3人一度沒有生命跡象，送醫後雖已恢復心跳，但目前昏迷指數均為3，仍有生命危險。

收治在彰濱秀傳醫院有2名傷勢較為嚴重，24歲呂先生，到院時意識不清，今天已拔氣管內管，人已清醒，但反應比較慢。另一名則是劉男當場失去呼吸心跳，送醫後恢復心跳，目前院方氧氣用100%，瞳孔不等大，都沒光反應，仍有升壓劑使用中，有連續性腎臟替代治療（CVVH)洗腎中，但劉男仍持續昏迷中，狀況不樂觀。

另一名在鹿基醫院的賴男，送醫時聯繫不上家人，經各界努力下，昨天終於找到與兒子久未聯繫的賴母，今天她也前往醫院為兒子加油打氣，希望他能盡快甦醒恢復健康。

▲ 彰化彰濱地區海龍離岸風電計畫驚傳鋼瓶二氧化碳外洩，3人命危。（圖／民眾提供）

簡男送往童綜合醫院急救後，雖恢復呼吸心跳，但昏迷指數3分，住在加護病房，仍有生命危險；另外58歲王姓男子, 收住一般病房, 復原狀況良好, 預計這兩天會出院，58歲潘姓男子, 恢復良好, 今天出院。



