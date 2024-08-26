雲林四星酒店早餐驚現小強！業者出示消毒單+道歉　衛生局回應了

▲雲林某四星級酒店遭民眾爆料早餐餐廳出現小強，業者出示消毒單表示，20日才剛進行全面消毒整理，並再次進行進一步清潔。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一家四星級酒店遭民眾爆料早餐餐廳出現小強，網友在《爆料公社》貼文「一點胃口都沒有了」。今（26）日飯店說明，事件發生在8月23日，當下除向房客致歉，也立即進行加強清潔與衛生管理；雲林縣衛生局表示，該案目前已錄案辦理，將派員前往稽查。

民眾上網爆料，8月23日早上與家人於飯店13樓享用自助式早餐，竟在取餐區發現小蟑螂，就在炸物餐點旁，當下向餐廳主管人員反應，只聽聞會重換份餐點，「看到這種用餐環境已經連一點胃口都沒有」。

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▲雲林某四星級酒店遭民眾爆料早餐餐廳出現小強。（圖／記者蔡佩旻攝）

飯店副總經理吳翠月今日出示消毒單受訪表示，飯店在8月20日甫進行例行性消毒，隔天完成消毒後全面整理，事件發生在8月23日。顧客反應衛生情況後，現場人員立即致歉並立即將餐檯上所有炸物更新。顧客用餐完畢後，由值日餐廳主管攜帶小禮物，前往客房間再次致歉。

吳翠月指出，基本上每樣餐點送出餐檯前均由廚師再三確認，非常感謝顧客願意反應並指導，日後在環境衛生整潔上，將再進一步加強，努力提供更安全、舒適的用餐環境。

雲林縣衛生局副局長張翌君表示，日前接獲民眾報案，已錄案辦理，將派員前往飯店稽查，如查察有違反環境衛生相關規定，將依食安法令業者限期改善，屆時未如期改善完成，將裁處6萬至2億元罰鍰。

▲雲林某四星級酒店遭民眾爆料早餐餐廳出現小強。（圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）