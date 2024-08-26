雲林調查官涉教唆偽證栽贓　張麗善怒批：一粒老鼠屎壞一鍋粥

▲張麗善說，希望司法還是要讓人民有信心、回歸到獨立辦案，不應該有政治立場介入，甚至不能淪為政治操作的工具。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年九合一選舉期間，雲林縣調查站前調查官陳文維偵辦雲林縣議員賄選案時，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，竟教唆證人出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，遭依教唆偽證、洩密罪等罪嫌起訴。今（26）日張麗善受訪怒指「敗壞司法風氣」、「一粒老鼠屎壞一鍋粥」。

雲林縣調查站前調查察官陳文維，遭指控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員候選人蔡咏鍀疑涉賄選案時，北港鎮長候選人蕭美文也疑涉賄遭調查，竟為使蔡案順利偵辦，教唆涉及蕭案之在押被告出庭作偽證，「欲栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民」。

全案經雲林地檢署偵辦，陳維文被依教唆偽證、洩密等罪起訴，起訴書指出，陳文維為順利辦成蔡咏鍀案，不惜露透同案其他被告的筆錄給蕭，已涉及洩密和教唆偽證。事情爆發後，陳文維被調離現職並接受調查。

雲林縣長張麗善今日受訪搖頭表示非常的遺憾，張麗善說，希望這個司法還是要讓人民有信心、希望司法能夠回歸到獨立辦案，不應該有政治立場介入，甚至不能淪為政治操作的工具。張麗善強調，相信大部分的司法人員還是秉公處理的，而「一粒老鼠屎壞一鍋粥」陳文偉背後是不是有藏鏡人必須再深入調查。