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大陸 大陸焦點 特派現場

陸10歲妹打呼做手術「肺部大出血亡」！　父母曾被暗示給紅包

▲▼10歲女孩慘死手術台，父母公開檢舉。（圖／翻攝自大風新聞）

▲10歲女孩慘死手術台，父母公開檢舉。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

新學期開學在即，黑龍江省哈爾濱市一名10歲女孩卻再也回不到課堂。現年47歲的母親近日公開檢舉稱，10歲女兒於8月6日中午在哈爾濱兒童醫院做扁桃體微創手術，本以為手術會順利結束，卻突然發生肺部大出血，經12個小時的搶救，女兒最終不幸去世。目前，當地衛健委已介入調查。

據《大風新聞》報導，母親稱，自己家住黑龍江省哈爾濱市呼蘭區，女兒三四歲時他們發現扁桃體腫大，有時發炎導致發燒，「那時醫生稱不用管，到了7歲左右扁桃體自然會萎縮。」

母親說，女兒今年10歲了，平時也不再發燒，只是睡覺有時打呼，她在網上查了一下，說扁桃體腫大打呼會影響孩子智力和長高，於是想帶孩子到醫院檢查，想問問醫生究竟要不要做切除手術，「我還是相信醫生的診斷。」

今年8月2日，母親給女兒掛了首都醫科大學附屬北京兒童醫院黑龍江醫院的號，並帶她看門診醫生，「醫生說早在三四歲時就該做了，現在做有點晚，但可以通過微創手術切除扁桃體，當時我還在想，與以前醫生的說法怎麼不一樣呢？」

8月5日，母親帶著女兒來到該醫院辦理了入院手續。母親回憶，8月6日中午12點40分左右，女兒被推進手術室做全麻切除手術，她一直守候在手術室外。當天下午1點40分左右，有醫生告訴她孩子手術一切順利，再過20多分鐘甦醒後，就能回到病房。

「眼看半個多小時過去了，我女兒還沒出手術室，我有些焦急，便向醫生打聽」，母親說，醫生稱再等等，沒想到當天下午2點30分左右，有醫生告訴她說，孩子咳嗽並伴有肺部出血，可能要送ICU救治。這時，她看到醫護人員在手術室裡進進出出，顯得有些慌張。

母親說，當天下午4點40分左右，醫生允許她和丈夫進入手術室，「當時我看到孩子臉色發黑，嘴裡全是血，10多位醫護人員正在搶救。隨後醫生讓我們離開手術室，說會竭盡全力搶救。」大約10分鐘後，醫生叫夫妻倆去看孩子最後一眼，「我們問孩子情況時，醫生說瞳孔已經變大，沒有搶救意義了，但我們要求繼續搶救，直至次日凌晨2點18分。」

醫院出具的死亡報告顯示，死亡時間是當天下午5時左右。母親表示，手術前一天晚上，主刀醫生高某將次日做手術的11位患者家屬叫到一起，來到一間辦公室外面排隊，「他讓家屬一個一個進去談話，我進去後發現裡面的窗簾是拉著的，室內沒有攝影機。他叫我把門反鎖著，然後說手術中有很多風險，說得很嚇人的，反覆強調危險性，給我一種心理暗示，說完後我掏出一個1000元（人民幣，下同）紅包放在他面前的桌子上，他說你走吧。」

▲▼10歲女孩慘死手術台，父母公開檢舉。（圖／翻攝自大風新聞）

母親說，麻醉醫生楊某「也是一個一個叫患者家屬到房間裡，關上門後談麻醉風險，過敏之類的，也對我們進行心理暗示。當時現場沒有其他人，我便把500元紅包直接放進她右邊口袋裡，她沒有推脫就收下了」。

談及給兩位醫生紅包一事，母親稱，一方面是想讓他們在手術過程中更好地照顧一下女兒，同時因為次日做手術的患者較多，希望能安排到前面一點，早點做完早點進食，「我送的紅包不多也不少吧，被安排在上午第5台手術。」

母親的一名親屬稱，事發後他們查看了醫院的監視器畫面，發現麻醉醫生楊某在女孩手術期間，離開現場近1小時。母親說，後來他們問她去哪里了，她說到另外的手術室去了。該醫院李院長則稱，主刀醫生和麻醉醫生在手術過程中不允許擅離崗位，「我們調查時，楊醫生說自己上廁所去了。」

8月21日，該醫院的一份處理決定顯示，經研究決定，根據《黑龍江省醫療機構工作人員收受「紅包」處理規定》，給予耳鼻咽喉頭頸外科醫生高某、麻醉科醫生楊某免除職務，扣發績效工資，暫停處方權及執業活動6個月，通報批評並作出書面檢查，取消當年評優評職資格、取消參加有關學術委員會資格的處理。

目前，家屬為了還孩子一個公道，選擇對孩子進行屍檢，「孩子的器官已經被拿走做屍檢了，屍體現在還在停屍間」，母親再次失聲痛哭。

根據該醫院所在地的哈爾濱市道里區衛健委提供的兩家鑑定中心，他們選擇了黑龍江省醫院法醫鑑定中心進行屍檢。據悉，鑑定結果大約需要60個工作日才能出具。

哈爾濱市道里區衛健委一工作人員稱，該醫院是黑龍江省衛健委管轄，就地域來說目前他們已啟動調查程序介入調查。

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