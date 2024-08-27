　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／賴清德「礦工紀念館」開放參觀　礦工攝影展、總統起居室全曝光

▲▼賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」內部裝潢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲賴清德老宅書房。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

位在萬里中福路84號、去年大選頻遭藍白攻擊的總統賴清德老家，民進黨今（27日）在現場舉行記者會，宣布開放成為「萬里礦工生活紀念館」，即日起開放預約、十月開始由專人導覽參觀。相關內裝也曝光，除一樓客廳、飯廳布置為影展，中間有賴清德母親起居室，室內也貼滿賴清德相關報導跟照片，二樓則是賴清德就寢的和室大通鋪，議員張錦豪也透露，總統回屋後會在那邊看書、寫文章。

賴清德於就職前囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務，同時就相關礦區居民居住權益的保障，目前也由相關單位檢討進行中。然而為了履行選前的承諾，總統及家人願意在此刻先行委由萬里地區在地社團管理，先將老家提供作為「礦工生活紀念館」供公益使用。

▲▼賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」內部裝潢。（圖／記者杜冠霖攝）

民進黨也選在賴總統就職第100天，公佈啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期佈置狀況。待相關流程皆完成後，預計10月正式接受導覽活動。今記者會現場也有不少當地居民、礦工前來支持，目前僅開放預約，也有支持者已經聞名而來。

「萬里礦工生活紀念館」初步規劃以策展方式做佈置，特別獲得知名礦工攝影師：朱健炫老師的授權，展出朱老師自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品。此外，透過訪問萬里礦坑退休礦工與後代的訪談影像，述說萬里礦坑的歷史以及當地居民的生活歷程。

此外，經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，讓策展內容更豐富且呈現當年台灣這段礦業發展興衰的歷史面貌。

▲▼賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」內部裝潢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」內部裝潢。（圖／記者杜冠霖攝）

未來開放導覽將結合「萬里礦工生活紀念館」與周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」文史導覽路線。

民進黨發言人戴瑋姍表示，今天開始採取預約制，從10月份開始通知報名者導覽，要感謝礦工為台灣帶來經濟起飛的努力，透過這樣的紀念讓礦工歷史繼續，總統跟家人提前討論希望提前開放，讓更多人看到這段歷史，今天也有許多老礦工、當地里長到現場支持。

▼賴清德老宅二樓和室。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」內部裝潢。（圖／記者杜冠霖攝）

ET快訊
柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流
捕手「同場打2隊」！　大聯盟史上首見
LIVE／藏壽司《吉伊卡哇》扭蛋亂象多　蔡壁如爆百萬假帳！反
正妹大胃王「消失半年」認罹病！最嚴重無法出門
賴清德老家開放參觀　一、二樓內裝全曝光
恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了　網幫補血：根本不公平
墾丁「冒煙的喬」還沒正式熄燈　屋主秒開2.8億求售
快訊／中和轎車連撞6車！　女騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲4300萬買商辦　吳思瑤分析3點：再次讓社會難以接受

民眾黨假帳風波黃國昌避回　吳思瑤：正義大神變「神盾局長」？

柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流向

多圖／賴清德「礦工紀念館」開放參觀　礦工攝影展、總統起居室全曝光

柯文哲用選舉補助款買房　矢板明夫質疑制度：對納稅人不公平

蔡壁如被爆假帳有「藍白合」？　廖偉翔自清：我依法合規發薪

柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

愛丁堡通過「友好高雄」決議案　陳其邁：感謝民主城市堅定支持

鏡新聞民調／民眾黨立委滿意度跌破3成　不滿意63.3%增9.7百分點

柯文哲拿補助款買商辦　王鴻薇嘆：蔡英文也用補助款設基金會

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

柯文哲4300萬買商辦　吳思瑤分析3點：再次讓社會難以接受

民眾黨假帳風波黃國昌避回　吳思瑤：正義大神變「神盾局長」？

柯文哲認補助款7380萬進口袋　洪孟楷：應公開向支持者說明流向

多圖／賴清德「礦工紀念館」開放參觀　礦工攝影展、總統起居室全曝光

柯文哲用選舉補助款買房　矢板明夫質疑制度：對納稅人不公平

蔡壁如被爆假帳有「藍白合」？　廖偉翔自清：我依法合規發薪

柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

愛丁堡通過「友好高雄」決議案　陳其邁：感謝民主城市堅定支持

鏡新聞民調／民眾黨立委滿意度跌破3成　不滿意63.3%增9.7百分點

柯文哲拿補助款買商辦　王鴻薇嘆：蔡英文也用補助款設基金會

獨／在家「拒酒測」被上銬！車窗倒影全都錄　高雄男控警執法過當

LINE電腦版壞了！頻跳「網路發生錯誤」　2方式解決問題

未禮讓撞傷行人「離開1小時才回家報案」　駕駛下場曝光

英短貓陪小孩看電視「上下身被摸遍」　牠淡定凝望遠方：再撐4天

柯文哲4300萬買商辦　吳思瑤分析3點：再次讓社會難以接受

暑假最後一波法拍！知本溫泉套房最後3間受矚目

郭婞淳巴黎奧運後首度公開活動　攜手楊勇緯、陳念琴分享奮戰精神

她出生地寫「台灣」辦駕照遭拒　紐西蘭汽車協會致歉

第一次養狗「適合養柴犬嗎？」　網曝真實狀況：不要越級打怪

相隔4年的再見安打　費城人哈波一棒終結太空人助隊奪勝

政治熱門新聞

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

涉報破百萬假帳　蔡壁如回應了

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

黨產會追繳中廣77億吞敗　趙少康吐心聲

台玻疑未准許可卻動工　柯：沒開工

台玻大樓被爆沒裝修許可　北市回應了

蔡璧如詭異「奇數日」　帳目曝光

彭指京華城案「柯交辦」　柯要開記者會

假帳火燒蔡壁如　揭涉2手段不實申報

誰是打詐豬隊友？TPOC揭3部會顧人怨

人事費疑拆339筆報交通費！蔡壁如回應

拆解蔡璧如競選金流　赫見藍白合

更多熱門

相關新聞

柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

柯文哲被爆特農地還沒賣稱「不會像賴皮寮」　綠：賴清德已兌現承諾

民眾黨主席柯文哲大選期間被爆出新竹農地爭議，當時柯文哲稱決定要賣掉農地持分，至今未賣出。對於相關質疑，柯文哲25日則說一定會處理，講話算話，不會像賴皮寮拖著。而總統賴清德萬里老宅已交付信託，今（27日）作為礦工生活紀念館已開放預約導覽。對此，民進黨發言人戴瑋姍表示，賴清德今天完全兌現承諾，他黨事務不便評論 但也請柯文哲不要一直想拉人墊背、轉移風向。

快訊／賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」今開放預約　首梯次時間曝光

快訊／賴清德老宅「萬里礦工生活紀念館」今開放預約　首梯次時間曝光

蔣家第四代蔣友青現身大陸：賴清德是省長

蔣家第四代蔣友青現身大陸：賴清德是省長

鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

鏡新聞民調／上任百天！　賴清德55.6%過半滿意、卓榮泰49.5%滿意

影／賴清德曝執政100天感想　為民主國家服務是一生榮幸

影／賴清德曝執政100天感想　為民主國家服務是一生榮幸

關鍵字：

賴清德萬里礦工生活紀念館萬里礦工

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面