多圖／賴清德「礦工紀念館」開放參觀　礦工攝影展、總統起居室全曝光

▲賴清德老宅書房。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

位在萬里中福路84號、去年大選頻遭藍白攻擊的總統賴清德老家，民進黨今（27日）在現場舉行記者會，宣布開放成為「萬里礦工生活紀念館」，即日起開放預約、十月開始由專人導覽參觀。相關內裝也曝光，除一樓客廳、飯廳布置為影展，中間有賴清德母親起居室，室內也貼滿賴清德相關報導跟照片，二樓則是賴清德就寢的和室大通鋪，議員張錦豪也透露，總統回屋後會在那邊看書、寫文章。

賴清德於就職前囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務，同時就相關礦區居民居住權益的保障，目前也由相關單位檢討進行中。然而為了履行選前的承諾，總統及家人願意在此刻先行委由萬里地區在地社團管理，先將老家提供作為「礦工生活紀念館」供公益使用。

民進黨也選在賴總統就職第100天，公佈啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期佈置狀況。待相關流程皆完成後，預計10月正式接受導覽活動。今記者會現場也有不少當地居民、礦工前來支持，目前僅開放預約，也有支持者已經聞名而來。

「萬里礦工生活紀念館」初步規劃以策展方式做佈置，特別獲得知名礦工攝影師：朱健炫老師的授權，展出朱老師自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品。此外，透過訪問萬里礦坑退休礦工與後代的訪談影像，述說萬里礦坑的歷史以及當地居民的生活歷程。

此外，經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，讓策展內容更豐富且呈現當年台灣這段礦業發展興衰的歷史面貌。

未來開放導覽將結合「萬里礦工生活紀念館」與周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」文史導覽路線。

民進黨發言人戴瑋姍表示，今天開始採取預約制，從10月份開始通知報名者導覽，要感謝礦工為台灣帶來經濟起飛的努力，透過這樣的紀念讓礦工歷史繼續，總統跟家人提前討論希望提前開放，讓更多人看到這段歷史，今天也有許多老礦工、當地里長到現場支持。

▼賴清德老宅二樓和室。（圖／記者杜冠霖攝）

