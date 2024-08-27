　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓內閣上任100天　行政院28日辦「執政101」記者會報告新政策

▲新任行政院長卓榮泰與各部會首長合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任行政院長卓榮泰與各部會首長。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

賴政府28日上任滿100天，行政院長卓榮泰明上午將舉行「行動創新AI內閣執政101」記者會，院長卓榮泰、副院長鄭麗君及政務委員共同出席，向國人報告新政策與新建設。據了解，記者會將以「照顧」、「發展」為雙主軸，為人人減負擔、讓社會更安全，以及為產業推創新、為環境拚永續。

卓榮泰上任後面對朝小野大局面，定調「福國利民政策優先」的施政目標，讓立法院順利通過打詐四法的修法，讓政府在針對黑金槍毒詐等犯罪行為時有更強力的執法工具。此外，面對頻頻受到天災重創的花東地區，卓更數次親自前往視察，展現對後山重建的重視。

而卓內閣也在8月時提出賴政府首部總預算，當中不僅社福預算創新高來到8310億，國防預算規模來到6470億規模的歷史高點；另外，中央對地方財源的協助，達到7241億，較今年增加895億元。

政院官員表示，「行動創新AI內閣執政101」記者會將以「照顧」、「發展」雙主軸，闡述過去100天施政政績，聚焦八大施政目標，落實賴總統所揭示的民主和平、創新繁榮、公義永續的新台灣。其中，「照顧」的目標是要為人人減負擔，讓社會更安全；「發展」的目標是為產業推創新、為環境拚永續。

官員表示，行動創新內閣上任以來，走過天災的考驗，也和全民一起看見台灣登上奧運舞台的榮耀，行政團隊會站在這100天的基礎上，持續追求卓越，把推動中的政務放得更遠、做得更大，推進國家下一個世代的成長動能，打造更公平、更文明的台灣。

ET快訊
搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨
38歲夫激戰阿嬤小三！約砲10多女　人妻怒：這麼老都吃
按一鍵車牌秒換「AMG-6666」！　假車牌超氾濫
快訊／剴剴虐死案　社工發出聲明
唐玲切片報告出爐「步出診間雙腿一軟」　曝癌況進度
獨／害4口之家電費飆到2.5萬！超混抄表員竟任職6年
快訊／阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸死亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

卓內閣上任100天　行政院28日辦「執政101」記者會報告新政策

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

卓內閣上任100天　行政院28日辦「執政101」記者會報告新政策

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

接軌國際訪過星美英荷　盧秀燕：任內持續推動城市交流

黃國昌批鄭文燦家隨便有上千萬　綠酸雙標：對柯4300萬房「蔥蔥帶過」

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

江蕙復出登大巨蛋唱國慶　韓國瑜：將與北市府開記者會宣布細節

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票！北市：9月下旬公布

爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

台南安平區疑有大貨車掉落污泥　造成2機車摔車受傷

共管堵死！全住戶說好「不用主臥廁所」他毀約　女家中全糞水怒告

咪妃甜曬自拍「保母證照到手」！　鬆口未來動向認：心裡好複雜

搶贏陳其邁好興奮！蔣萬安「兩眼愛心」連發5表情　指江蕙登大巨蛋

7月二手機回收排行出爐！蘋果穩居冠軍　ASUS激增成新星

桃園男與家人吵揚言「要死一起死」　竟潑柴油縱火燒家幸遭制止

韓劇男神池昌旭要來了！　雷達表大使28日來台停留3天2夜　

2女遊印度返台確診屈公病！2大蚊媒傳染病「境外移入」創新高

包庇小三開簽賭站還查個資幫討債　北市警被免職遭起訴續押

劉書宏爆試鏡廣告「慘被王大陸搶走」！　抖出他驚人價碼...沈玉琳無情開嗆

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

柯文哲認7380萬進口袋　藍：應向支持者說明流向

快訊／藍委鄭天財辦公室遭檢調突襲搜索　韓國瑜證實了

快訊／鄭文燦涉貪檢求刑12年　民進黨回應了

快訊／江蕙復出開唱　北市誠摯感謝

曝柯文哲很難過！找他吐苦水　館長揭內容：沒有電視台願讓阿北澄清

涉報破百萬假帳　蔡壁如回應了

民眾黨宮鬥加劇！　柯文哲陷團滅危機

許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了

TVBS民調／要是能重來　賴大選支持度暴漲到49%、柯流失百萬小草

揭蔡英文、韓國瑜往事對比柯文哲千萬買房　郭正亮嘆：難以想像

獨／虐童幼兒園「假說明會」交差　議員怒要市府「別護航」家長才知情

江蕙復出唱國慶　北市開放民眾索票

黨產會追繳中廣77億吞敗　趙少康吐心聲

更多熱門

相關新聞

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

民眾黨主席柯文哲近日以4300萬選舉補助款，以個人名義購買商辦，引發政壇熱議。總統賴清德27日則前往新店，關心今年得到總統教育獎的孩子「角力選手」張祖銘，以及角力隊練習狀況；特別的是，他在聽聞角力隊孩子們鞋子數量不夠，甚至不堪使用後，他當場允諾送給每一位小朋友一雙安全舒適的新鞋，而據了解，此一經費，將以總統大選中獲得的選舉補助款支應。

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

TVBS民調／要是能重來　賴大選支持度暴漲到49%、柯流失百萬小草

TVBS民調／要是能重來　賴大選支持度暴漲到49%、柯流失百萬小草

TVBS民調／甩弱勢總統！賴清德信任度過半　民眾不買單經濟能源政策

TVBS民調／甩弱勢總統！賴清德信任度過半　民眾不買單經濟能源政策

圖／賴清德公布礦工紀念館規劃　對居民過意不去、盼國人走訪理解

圖／賴清德公布礦工紀念館規劃　對居民過意不去、盼國人走訪理解

關鍵字：

行政院卓榮泰賴清德

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

國產車自製率新制這2款新車也中槍

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

更多

最夯影音

更多

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面