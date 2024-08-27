卓內閣上任100天　行政院28日辦「執政101」記者會報告新政策

▲新任行政院長卓榮泰與各部會首長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府28日上任滿100天，行政院長卓榮泰明上午將舉行「行動創新AI內閣執政101」記者會，院長卓榮泰、副院長鄭麗君及政務委員共同出席，向國人報告新政策與新建設。據了解，記者會將以「照顧」、「發展」為雙主軸，為人人減負擔、讓社會更安全，以及為產業推創新、為環境拚永續。

卓榮泰上任後面對朝小野大局面，定調「福國利民政策優先」的施政目標，讓立法院順利通過打詐四法的修法，讓政府在針對黑金槍毒詐等犯罪行為時有更強力的執法工具。此外，面對頻頻受到天災重創的花東地區，卓更數次親自前往視察，展現對後山重建的重視。

而卓內閣也在8月時提出賴政府首部總預算，當中不僅社福預算創新高來到8310億，國防預算規模來到6470億規模的歷史高點；另外，中央對地方財源的協助，達到7241億，較今年增加895億元。

政院官員表示，「行動創新AI內閣執政101」記者會將以「照顧」、「發展」雙主軸，闡述過去100天施政政績，聚焦八大施政目標，落實賴總統所揭示的民主和平、創新繁榮、公義永續的新台灣。其中，「照顧」的目標是要為人人減負擔，讓社會更安全；「發展」的目標是為產業推創新、為環境拚永續。

官員表示，行動創新內閣上任以來，走過天災的考驗，也和全民一起看見台灣登上奧運舞台的榮耀，行政團隊會站在這100天的基礎上，持續追求卓越，把推動中的政務放得更遠、做得更大，推進國家下一個世代的成長動能，打造更公平、更文明的台灣。