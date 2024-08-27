TVBS民調／若大選重來　賴清德支持度暴漲到49%、柯文哲流失百萬小草

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、柯文哲、賴清德。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今天是總統賴清德執政100天，根據《TVBS》公布最新民調，若重新投票選總統，則有49%民眾表示會投給賴清德，33%會投給侯友宜，18%則表示會投給柯文哲，柯文哲大減8個百分點，相當於流失118萬支持者。

根據最新民調顯示，相較於總統大選實際得票率，支持賴清德的比例從40%上漲到49%、增加9個百分點，侯友宜支持度維持不變，柯文哲則從26%降低到18%，相當於較今年大選的369萬得票數，減少約118萬票。

交叉分析顯示，越年輕的選民，對柯文哲的支持度越高，20-29歲年輕族群有42%會支持柯文哲，但仍低於賴清德的48%；50歲以上對柯文哲支持度在一成以下。中立選民有50%表示會支持賴清德，34%支持侯友宜，只有16%支持柯文哲。顯示柯文哲政治獻金與帳務風波，已衝擊柯文哲形象及聲望。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。