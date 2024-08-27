TVBS民調／甩弱勢總統！賴清德信任度過半　民眾不買單經濟能源政策

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（27日）是總統賴清德執政一百天，根據《TVBS》公布最新民調，有40%民眾表示滿意，32%表示不滿意，另外有28%民眾未表示意見。與前任總統蔡英文就職一百天的39%、前總統馬英九的41%差距不大。信任度部分，有50%民眾表示信任總統賴清德，38%表示不信任，另外13%未表示意見。

交叉分析顯示，20-29歲與50-59歲民眾，滿意度與不滿意度差距不大，意見較為分歧；民進黨認同者有82%滿意賴總統的表現，僅5%不滿意；但國民黨認同者有66%感到不滿意，僅8%滿意，26%沒意見；民眾黨認同者則有53%不滿意，21%滿意，另外26%沒有表示意見。中立民眾不滿意的比例為29%，高於滿意的22%，49%沒有表示意見。

在賴清德總統的信任度方面，50%民眾表示信任賴清德總統，38%表示不信任，另外13%未表示意見。與前總統蔡英文上任一百日時的信任度（54%）相較，民眾對賴清德總統的信任度略低4個百分點。

與年齡交叉分析發現，50-59歲民眾不信任的比例為48%，高於信任的43%，其餘年齡層則都是信任的比例高於不信任。政黨傾向方面，民進黨認同者高達93%表示信任賴總統，僅3%不信任；國民黨認同者則僅13%信任，有79%不信任；民眾黨認同者不信任的比例為56%，也高於信任的35%；中立民眾表示信任的比例為39%，高於不信任的31%，另有30%未表示意見。

對於賴清德政府的政策方向，是否會依循前總統蔡英文的路線「蔡規賴隨」也一直是大家關注的焦點。調查顯示，44%民眾認為賴總統帶領國家政策走向是正確方向，31%則認為是錯誤方向，25%沒有表示意見。相較前總統蔡英文就職一百天，民眾認為賴清德總統方向正確的比例，略高於蔡英文2個百分點，但認為是錯誤方向的比例也高出9個百分點。

而對於賴清德總統未來的施政表現，49%民眾表示有信心，高於沒有信心的40%，另有 11%未表示意見。與前總統蔡英文就職一百日時的調查相較，民眾有信心的比例落後5個百分點，而沒有信心的比例則較蔡前總統高8個百分點。

賴清德在就職演說中強調台灣絕對有能力成為經濟的日不落國，日前也表示他的使命是發展經濟。對於賴清德政府拚經濟的表現，46%民眾並不滿意，高於表示滿意的38%，16%沒有意見。與過去馬政府及蔡政府就任一百日時的調查結果相較，差異不大，均有四成五以上民眾不滿意，滿意的比例都在四成以下。

民調也調查，民眾對於賴清德政府確保台灣不缺電有沒有信心呢？調查結果發現，59%民眾對於賴清德政府確保台灣不缺電並沒有信心，明顯高於33%有信心，另外8%沒有表示意見。兩岸政策部分，則有46%民眾表示不滿意，高於表示滿意的 41%，另外有 14%沒有意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。