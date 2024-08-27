柯文哲4300萬買商辦　賴清德用「選舉補助款」幫角力隊孩子買新鞋

▲總統賴清德用選舉補助款替角力隊學生購買新鞋。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日以4300萬選舉補助款，以個人名義購買商辦，引發政壇熱議。總統賴清德27日則前往新店，關心今年得到總統教育獎的孩子「角力選手」張祖銘，以及角力隊練習狀況；特別的是，他在聽聞角力隊孩子們鞋子數量不夠，甚至不堪使用後，他當場允諾送給每一位小朋友一雙安全舒適的新鞋，而據了解，此一經費，將以總統大選中獲得的選舉補助款支應。

賴清德上午視察行程前往新店安坑國小，關心今年得到總統教育獎的14歲孩子張祖銘。張祖銘來自隔代教養家庭，與阿嬤相依為命，小學二年級開始因緣際會接觸角力練習，愈練愈有心得，至今分別拿下新北市角力錦標賽、全國角力錦標賽、總統盃全國角力錦標賽冠軍，堪稱奪冠大滿貫。

賴清德也觀看張祖銘與李璽恩兩位同學的角力實戰，超齡表現讓賴清德驚嘆不已。事後，賴清德分別問起張祖銘、李璽恩的練習甘苦談，兩位小朋友表示，希望未來能夠有機會入選國家隊，代表台灣出國比賽，為國爭光。

此外，賴清德在聽聞角力隊孩子們鞋子數量不夠，有些鞋子的狀況已經不堪使用，他當場允諾幫角力隊每一位同學換新鞋，賴清德說「要讓大家擁有一雙適合、安全、舒適的鞋子」，提升大家訓練表現之餘，更是要把總統級暖心送到大家手上。

據了解，安坑國小推廣角力運動不遺餘力，在招生初期，角力隊多招收經濟狀況相對弱勢學生，用意是希望這群孩子們能夠透過練習，建立自信，並給大家一個「溫暖角力家」歸屬感。

據了解，這次賴清德為角力隊孩子購買新鞋的這筆經費，將以總統大選中獲得的選舉補助款支應。今年初賴清德、蕭美琴贏得總統大選後，獲得逾1.6億元補助款，賴清德在選後宣布，選舉補助款將分成三等份使用，第一部分捐作公益、第二部分提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧，以及年輕黨工出國歷練深造、第三部分則依規定回捐給黨。