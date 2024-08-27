入府輔佐賴清德100天！　潘孟安曝感想：施政藍圖落實已非口號

▲總統府秘書長潘孟安、總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

今天是總統賴清德執政100天，總統府秘書長潘孟安也分享自己上任感想，他表示，以在總統身邊視角，可以自信地說，施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實，而多元、民主是台灣引以為傲的生活方式，即使有不同觀點，大家可以討論，都在一艘船上，面對威權主義擴張，沒有分裂的本錢。他強調，不止是100天，未來的每一天，都會保持初心，為台灣奮鬥，也繼續幫助總統，創造國家繁榮未來。

潘孟安於臉書表示，今年5月20日，是他就任總統府秘書長的第一天，更是承擔新的責任、與接受更強挑戰的開始。

潘孟安表示，這一百天來，他每一天都全力以赴，除了陪同賴清德總統接見許多國際訪賓、國內外的友人外，也與總統一起參與了多場會議，共同實踐民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的施政藍圖。

潘孟安提到，在就職滿月時，總統公布了「信賴新政」，將成立三個委員會，希望能以全球的視野、抓住世界的趨勢，讓台灣及早因應長期的課題；同時，也關注民主社會的防衛韌性，要與世界民主盟友並肩同行。

潘孟安說，在就職一百天，以總統身邊的視角，自己可以很自信地說，這些施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實。

潘孟安指出，不僅國家氣候變遷對策委員會、以及健康台灣推動委員會都完成了第一次會議，他們也舉辦了總統府音樂會、巴黎文化奧運、奧運英雄派對等活動，展現台灣的多元文化、兼容並進的藝文發展。

潘孟安說，如同總統所言，台灣是世界民主供應鏈的一員，更是全球最蓬勃發展的民主國家之一，他們將持續向世界展現民主自由的價值，並在正確的道路上穩健前行。

潘孟安認為，多元、自由、民主，是台灣引以為傲的生活方式，因為多元，台灣社會有不同的聲音；因為自由，台灣人民都有表達不同意見的權利，而他想這就是台灣民主的根基。即使有不同觀點，大家可以持續討論、對話，不會刻意撕裂、製造對立，因為大家都在一艘船上，面對威權主義的擴張，沒有分裂的本錢；但捍衛自由民主憲政，是全體共同的原則。

最後，潘孟安強調，不止是一百天，未來的每一天，他都會保持初心，為台灣奮鬥，為民主自由努力，守護大家習慣的日常，也要繼續幫助總統，創造國家的繁榮未來。