調查官栽贓張麗善買票竟升官　國民黨團：「藏鏡人」到底是誰？

▲藍委王鴻薇、張嘉郡、立委翁曉玲質疑，到底是誰在調查官背後下指導棋？（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雲林政壇驚傳醜聞，調查局調查官陳文維遭指控，涉嫌洩露賄選案件調查資料、以及教唆證人作偽證，試圖栽贓雲林縣長張麗善、無黨籍議員蔡咏鍀賄選，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。國民黨立法院黨團今（26日）召開記者會質疑，這起案件被起訴後，後面有沒有藏鏡人？若後面有沒有上級指示或高人指點，調查官敢做這樣的事情？

起訴書指出，陳文維偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案期間，得知北港鎮長候選人蕭美文涉入賄選遭調查，但調查過程中，陳文維竟教唆證人作偽證，要證人栽贓張麗善送茶葉給選民買票。只是，陳文維的教唆過程遭全程錄音，調查局接獲檢舉後，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。

藍委王鴻薇表示，這個駭人聽聞的案件，在第一時間並未被雲林地方檢察署起訴，這位陳文維後來還一度升官，直到台南高等檢察署再議後，雲林地檢最近才起訴這位調查官。

王鴻薇表示，過去他們質疑的利用司法介入選舉，在這次表露無遺。除了九合一選舉外，立委選舉也有出現司法惡整候選人的狀況，這件事情茲事體大，她不相信背後沒有藏鏡人。因此，國民黨團今天召開記者會要控訴，對於這樣的司法敗類橫行，公然司法介選﹑他們要求法務部、調查局出來講清楚這件事情。

張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡指出，這種事情並這不是個案，因為她個人也曾是受害者，國民黨立委丁學忠也有遇到這樣的事情。2020年的選舉，雲林縣元長鄉五塊村村長蔡龍烟在選前一周被羈押15天，過程中，調查官不斷告訴說，假設蔡龍烟承認張嘉郡有賄選，就可以獲得無罪等，選後才證明這是要羅織罪名，讓蔡龍烟獲得國賠；當時五塊村甚至發生，有兩名員警湊了4000元要一個阿嬤家栽贓賄選的事情，事後這兩名員警還提早申請退休。

張嘉郡痛批，這次要誣陷張麗善的調查官，竟然還獲得升官？但這是大眾可以接受的嗎？他們希望還給司法一個乾淨的環境，讓司法勿枉勿縱。

藍委翁曉玲則說，近年只要到選舉的緊張時刻，檢調就會約談里長、村長，或是放出某候選人賄選問題，而到最後，遭調查人員多是獲判無罪，顯示出台灣司法是為政治服務，而非超然獨立。

翁曉玲舉例，年初選舉，便有大批里長遭到約談，不過直到現在司法單位也沒有說明這些里長究竟犯了什麼罪嫌，而陳文維此舉，恐會讓年輕檢察官認為只要跟著政府方向辦案，就可以升官發財。