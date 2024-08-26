民眾黨反感度破6成5　王鴻薇斷言：柯文哲假帳風暴一定還有後續

▲王鴻薇認為，柯文哲假帳風波還有的燒。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳爭議狂燒，據《美麗島電子報》今（26日）公布8月份國政民調，數據顯示，台灣民眾黨反感度比上個月暴增15.7個百分點，來到65.3%，是創黨5年以來新高。國民黨立委王鴻薇受訪時對此表示，柯文哲假帳風暴一定還有後續，外界對他們的信任危機民眾黨需要好好面對。

柯文哲在假帳風波雖承認過程中有錯誤，但又反嗆藍綠的帳一定比他更禁不起檢驗，今又被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯文哲5月10日以本人名義，用4300萬元購入濟南大樓三樓商辦，質疑柯文哲夫婦去年候選人財產申報存款僅2464萬元，為何能夠在無任何貸款情形下購入該房，且在購房後近三個月內，夫人陳佩琪還去看億元豪宅，到底錢哪裡來？後來柯文哲對此回應，是參考其他黨的選舉補助款慣例與候選人案例，將錢拿來設個人辦公室長期使用。

無獨有偶，《美麗島電子報》今日也公布8月份國政民調，數據顯示，台灣人民對次大在野黨「台灣民眾黨」在8月份的「好感度」為21.9%，比上個月陡降9.7個百分點；「反感度」65.3%，比上的月陡增15.7個百分點，同時也創下台灣民眾黨創黨5年以來的新高。

王鴻薇對此感嘆，這一定是受到政治獻金財務帳目不清的衝擊，這個風暴還有後續，民眾黨要去面對外界對他們的信任危機。

