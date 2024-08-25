遭前調查官栽贓買票！　張麗善發聲：司法不該被當作政治工具

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者郭運興／台北報導

雲林縣調查站前調查察官陳文維，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案，教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票一事，近日依教唆偽證、洩密罪等罪嫌起訴。對此，雲林縣長張麗善今（25日）表示，此次事件說明，選舉期間有人為個人利益或選舉，捏造事實，確實存在羅織罪名的狀況，司法不該被當作政治工具，正義本就該隨傳隨到，不應姍姍來遲。

雲林縣調查站前調查官陳文維，被控2022年九合一選舉期間，偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案時，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，竟教唆蕭出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，雲林地檢署依教唆偽證、洩密等罪起訴陳文維。

對此，張麗善於臉書表示，雲林前調查官教唆偽證，此次事件充分說明了，選舉期間確實存在著羅織罪名的狀況。而有人為了個人利益或選舉，因此故意捏造事實，偽造證據，甚至惡意誘導、逼迫無辜的關係人陳述不實的指控。

張麗善強調，司法不該被當作操弄政治的工具，更不該被玩弄，或許有人會說，這是遲來的正義。但她認為，正義本來就該隨傳隨到，不應姍姍來遲。

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