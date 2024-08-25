張麗善遭調查官栽贓賄選　藍委批賴清德：調查局不用整頓嗎？

▲前調查官被控栽贓張麗善買票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票，遭雲林地檢署依教唆偽證、洩密罪等罪嫌起訴。國民黨立委廖偉翔今（25日）對此怒批，調查員誣陷張麗善，根本是利用國家機器入人於罪、栽贓嫁禍，難道調查局不用整頓嗎？

廖偉翔表示，調查員紀律近期頻出狀況，包括涉詐、於北捷猥褻2名女子、惹出婚外情等。現在又有調查員誣陷張麗善，根本是利用國家機器入人於罪、栽贓嫁禍。監察院還在睡？調查局不用整頓？

廖偉翔批評，陳文維是司法界老鼠屎，此種作為，必加深民眾認為調查員會誘導辦案的既定印象。 調查官行事荒謬、紀律荒廢，斬暴精神蕩然無存。

廖偉翔呼籲，清德總統應嚴肅面對，勿透過司法黑手整肅在野黨，也別誣陷善良的人，否則將使一般民眾難以信任司法。

陳文維被控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，調查過程中，陳文維為使蔡咏鍀案順利偵辦，竟教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，但陳文維沒料到，教唆過程全程遭錄音，調查局不久後接獲檢舉，並於調查後依教唆偽證與洩密罪移送檢方偵辦。

