美麗島民調／創黨最大震盪　白營65.3%反感、柯文哲69.1%不信任　

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，民眾黨與柯文哲形象大幅重挫，《美麗島電子報》今（26日）公布最新8月國政民調，針對「三黨好感度」、「柯文哲信任度」進行調查，結果顯示， 50.3%受訪者對民進黨有好感、40.6%表示反感；國民黨則有31.4%表示好感，52.5%反感；在民眾黨方面，21.9%表示好感，65.3%反感，柯文哲信任度則顯示，23.4%表示信任，69.1%不信任，進一步分析發現，民眾黨印象評價震盪是創黨最大幅度，反感達創黨5年以來新高。

▼美麗島電子報8月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）



民眾黨好感度分析

根據《美麗島電子報》調查，本月民眾黨的起伏非常大，有21.9%對民眾黨有好感，相較上月陡降9.7 個百分點，但也有高達65.3%對民眾黨表示反感，則比上月陡增 15.7 個百分點。民眾本月對民眾黨印象評價的劇烈震盪是創黨以來最大幅度，超過去年 11 月「藍白合」破局的衝擊。

民調也指出，本月對民眾黨評價最劇烈震盪的民眾是女性、或桃竹苗及中彰投與基宜花東離島、或20至39歲與50至59歲、或國中至專科學歷、或泛藍民眾等群，對民眾黨有好感的比上月減少10個百分點；而女性、或桃竹苗及中彰投和高屏與基宜花東離島、或20至49歲與60至69歲，或國中至專科學歷、或泛藍民眾等群，對民眾黨的反感比上月增加了15個百分點。

另外，值得注意是民眾本月對民眾黨的反感達到創黨5年以來新高，咸信是日前爆發，總統大選政治獻金錯帳風波與危機處理連續失當以致擴大延燒尚難平息，加上黨主席柯文哲在台北市長任內的北投士林科技園區招商案、京華城案等，遭到告發涉犯貪汙治罪條例在偵辦中，柯文哲和民眾黨的處境如雪上加霜正面臨創黨以來最嚴峻挑戰。

▼民眾黨好感度民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

柯文哲信任度分析

柯文哲方面，針對「整體來講，您對民眾黨主席柯文哲是信任、或不信任」，調查結果有23.4%民眾表示信任柯文哲，其中3.3%很信任、20.1%還算信任，比 2023 年 5 月民眾黨提名柯文哲參選總統時大跌22.4個百分點，有69.1%不信任柯文哲，其中39.4%很不信任、29.7%有點不信任，則是比2023 年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時暴增 23.1 個百分點，未明確回答有 7.5%。

進一步交叉分析，民眾黨支持者對柯文哲的信任高於不信任77.3%比18.5%，其餘各群民眾壓倒性的不信任柯文哲，尤其是男性、雲嘉南與高屏和基宜花東離島、50歲以上、專科以下學歷、或泛藍與泛綠民眾等群都超過7成表示不信任柯文哲，而且愈年長或學歷愈低的民眾對柯文哲愈不信任，中立民眾則有23.9%信任柯文哲、54.8%不信任。

另外，值得注意是本次20至29歲民眾不信任柯文哲的高於信任53.2%比40.6%，30至39歲民眾態度差距更明顯57.7%不信任、32.3%信任，至於對民眾黨有好感的民眾73.8%信任柯文哲、21.4%不信任，對民眾黨反感的民眾有90.7%不信任柯文哲。

▼柯文哲信任度民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

民進黨好感度分析

民進黨方面，有50.3%對民進黨有好感，其中9.6%很有好感、40.7%有些好感，相較上月增加3.4個百分點，另有40.6%對民進黨反感，其中16.3%很反感、24.3%有些反感比上月微降0.1個百分點，未明確回答有9.1%，本月雖半數民眾對民進黨有好感，但同時也有超過4成表示反感。

進一步交叉分析，桃竹苗與高屏、40至49歲與70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群超過5成5對民進黨有好感，至於台北市與中彰投和基宜花東離島、50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群則超過 4成5對民進黨反感。此外中立民眾 38.2%對民進黨有好感、39.4%反感

國民黨好感度分析

國民黨方面，有31.4%對國民黨有好感，其中3.6%很有好感、27.8%有些好感，相較上月減少0.9 個百分點，另有54.1%對國民黨反感，其中20.5%很反感、33.6%有些反感，則比上月增加 1.6 個百分點，未明確回答有14.5%，民眾本月對國民黨的印象評價仍有超過半數給予負評。

進一步交叉分析，僅國民黨支持者對國民黨的好感高於反感75.2%比16.3%，其餘各群民眾絕大多數明顯對國民黨表示反感，尤其是雲嘉南及高屏、30至49歲、大學以上學歷、泛綠民眾等群超過6成對國民黨反感，學歷愈高的民眾對國民黨也愈反感。此外民眾黨支持者 56.1%對國民黨反感，中立民眾29.7%，對國民黨有好感、41.9%反感。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年8月21至23日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是以內政部公布2024年7月民眾性別、戶籍縣市、年齡分層與2023年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，樣本與母群體結構已達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。