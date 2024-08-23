台東學童營養午餐新增鬼頭刀料理！　擴大內銷助漁民

▲台東營養午餐新增鬼頭刀料理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了守護台東學童健康及均衡營養，饒慶鈴縣長宣布今學年度學校午餐使用在地新鮮的鬼頭刀，23日縣府也特別在卑南國中辦理台東縣學校午餐「班班吃鬼頭刀」記者會，饒慶鈴表示，藉此讓學生在午餐品嘗到新鮮營養的在地漁獲，孩子們能夠吃得開心、更營養，家長能夠安心，也期盼協助漁民及擴大鬼頭刀的銷售，讓更多人認識並享用台東鬼頭刀的美味。



會場提供鬼頭刀四種不同烹調方式的料理，分別有酥炸、紅燒、糖醋與清蒸，做為班班吃鬼頭刀料理的樣式，另有團膳業者研發的新菜色，並邀請學校及午餐業者等代表前來試吃。

饒慶鈴提到，為了守護台東縣學童的健康、讓大家午餐吃得均衡營養，繼先前推動的「班班吃石斑魚」計畫，此次選用台東盛產的鬼頭刀，不僅肉質鮮美，更富含營養、低膽固醇、低熱量，有「市場裡的維他命」美譽，廣受歐美市場青睞，常被製作成魚排與魚柳。

然而，近期鬼頭刀的外銷受阻，縣府在學校營養午餐引入鬼頭刀食材，經過學校營養師、團膳業者及廚工等各方討論才定案，並特別在開學前試做試吃產地直送、溯源安心的鬼頭刀料理，確保提供的料理色香味俱全，還具備營養價值，預計安排4次營養午餐加入鬼頭刀。



饒慶鈴指出，台東新港是臺灣捕獲鬼頭刀的重要漁港，新港區漁會水產品加工廠更是實現在地生產及製造、提升漁獲品質的加工廠。縣府除了在營養午餐中推廣富含營養價值的優質漁獲外，也將持續與漁會合作，輔導漁民進行漁業改善計畫(FIP)認證，協助漁民落實漁獲填報系統，並擴大鬼頭刀的銷售通路，讓台灣水產業獲得更多國際標章認證，也對全球生態保育及永續盡一份心力，也期盼更多人認識並享用到台東鬼頭刀的美味。