午後雷雨下周5天擴全台　珊珊中颱3天達最強

▲午後雷雨會更大，下周連5天擴及全台。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，午後有雷陣雨，下周二到下周六各地午後有局部大雨機會，中南部夜晚和清晨也可能有零星短暫雨。珊珊中颱未來移動到日本南方海面時將大轉彎朝東北前進，3天後將以最強之姿登陸日本，下周二到下周四影響日本最劇，前往日本要留意航班異動。

中央氣象署預報員林定宜表示，台灣上空晴朗無雲，上半天晴到多雲，台灣東方為大低壓帶，日本東南方有珊珊颱風，目前是中度颱風，以偏北慢慢轉北北西方向朝日本前進，對台灣沒有影響，今天上午8點位距離台灣2100多公里海面上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜進一步指出，珊珊颱風未來路徑朝偏北轉北北西方向移動，到日本南方海面後將大轉彎轉偏東北方向前進，最強的時刻將在3天後即將登陸日本前這段時間，影響日本最明顯時段在下周二(27日)到下周四(29日)，其中下周二、下周三靠日本四國、本州，後續逐漸偏北往北海道前進，提醒前往日本的民眾要留意航班資訊。

至於未來一周天氣，林定宜說明，今明兩天台灣上半天大致晴到多雲，中午過後熱力作用加上較弱西南風吹拂，台灣西半部和各地山區午後有局部短暫雷陣雨，可能有局部大雨出現。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周二到下周三，以及下周四到下周六，因太平洋高壓減弱，盛行西南風，後期中南部夜晚到清晨會有海陸風輻合效應帶來零星短暫陣雨或雷雨，午後台灣各地可能有局部短暫雷陣雨，各地都有局部大雨機會，未來一周天氣不穩定，尤其後期各地有局部大雨。

溫度方面，林定宜表示，今天高溫炎熱，沒有下雨時溫度高，特別大台北、屏東等地，可能有局部36度以上高溫；未來一周因後期西南風增強，低壓帶接近台灣，水氣略增多，後期雲量多，下周二到下周四溫度介於32到34度。

▼一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）