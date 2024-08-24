毒殺「4000人斬」7旬富豪尪！　日前AV女優9月開庭擬主張無罪

▲野崎幸助2018年與小他55歲的前AV女優結婚。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助自稱「4000人斬」，然而他2018年迎娶當時僅22歲的前AV女優嫩妻須藤早貴，不到3個月就在家中暴斃。野崎的遺體被驗出含有大量興奮劑，因此警方認為須藤早貴涉嫌重大，經過3年調查終於在2021年將她逮捕，全案也將在9月12日首次開庭，屆時被告與辯護律師預計主張無罪。此外，她在調查期間則是堅持保持緘默。

根據《讀賣新聞》報導，起訴書指出，須藤早貴被指控在2018年5月於和歌山縣田邊市野崎幸助的家中，用某種方法讓野崎服用足以致死的劑量的興奮劑，將其殺害。而她本人在偵查階段則保持緘默。

根據相關人士透露，檢方預計在開庭時，以須藤早貴的手機分析結果、犯案現場只有被告以及除了被告外沒有人能夠殺害被害人等3點進行攻防，目前都已掌握相關證據。不過須藤早貴與其辯護律師預計在9月12日的首次裁判員公判上主張無罪。

日本富豪野崎幸助對外號稱自己是4000人斬，自爆為了包養女人曾經砸了30億日幣，並在2018年以77歲高齡，風光迎娶當時年僅22歲的嫩妻須藤早貴，怎知婚後才過105天，就傳出他在家暴斃的消息。據悉，野崎幸助對外一直號稱自己身體硬朗，是「一日三次郎」，然而事實上，他早就因為縱慾過度，下半身不舉。

有日本AV業者指出，須藤早貴曾在2017年9月以「素人女優」身份拍片，其中一部的內容是她在車站被搭訕，之後帶到飯店發生性行為，而她參與的作品都有在付費網站上發布。