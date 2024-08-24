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爽度加倍！他點名「日本1地方」國旅比不上　兩派戰翻：差蠻多的　

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲很多人喜歡去沖繩玩。圖為瀨長島。（資料照／記者彭懷玉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人喜歡國旅，也有些人傾向飛出國。近日有網友發文表示，每次說到國旅，就有很多人會用日本沖繩來比較，而他和太太今年臨時起意，飛去沖繩玩了4天3夜，想不到不論是購物行程、食物，或是自然景觀，都很不錯，因此他便想知道，沖繩是不是國旅的最大對手？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「沖繩是不是國旅的最大對手」為標題發文，提到他們前陣子臨時決定去沖繩玩4天3夜，沒有特別找便宜的機票和飯店，就是一般價位，一個人大約2萬5000元。

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接著原PO透露，他們之前去花東玩4天3夜，一個人則是1萬2000元。雖然去沖繩玩的費用整整多了1萬3000元，但是爽度卻加倍，不論是自然景觀、購物行程，或者是美食，都很不錯，且這次玩回來，太太也說明年可以再去沖繩。對此，他不禁好奇，沖繩是不是國旅最大的對手？

▲瀨長島Umikaji Terrace,沖繩旅遊,日本旅遊,沖繩景點,瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「真的，不如去沖繩」、「去沖繩除了交通費貴了一點之外，吃、住其實真的已經不比台灣貴了」、「去完沖繩你就會發現幹嘛不早點來玩」、「市場東西好吃、海漂亮，連便利商店都好吃，租車自駕真的可以玩很爽」、「日本的魅力是去過還會想再去，而且夠大，去十次還不夠玩一輪」、「國旅連對手都談不上」。

不過也有網友表示，「現在沖繩機票貴爆，沒CP值了」、「現在沖繩變好貴」、「一個人差1萬3000元差蠻多的欸，一家四口不就差更多」、「別再去了，沖繩景點超擠，而且都台灣人」、「沖繩還是貴很多啦，也不用硬去」、「花費兩倍，爽度當然兩倍」、「沖繩還是比較貴啦，只是出國比較能說嘴炫耀，也確實比較好買」。

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