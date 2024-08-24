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石破茂正式宣布參選自民黨總裁選舉：從政38年「最後一戰」

▲▼石破茂正式宣布投入自民黨總裁選舉。（圖／路透）

▲石破茂正式宣布投入自民黨總裁選舉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨即將於9月進行下一屆總裁（黨主席）投票，預計9月12日公布告示、9月27日投開票，目前有11位人選有意參選。隨著現任首相岸田文雄決定不參選，自民黨陷入「群雄割據」狀態。在此之際，前幹事長石破茂今（24）日上午召開記者會，正式表態參選總裁。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，現年67歲的自民黨前幹事長石破茂24日上午前往鳥取縣八頭町，在神社召開記者會，正式表態參選下一屆自民黨總裁，是繼小林鷹之以後，第2位表態參選的候選人。

石破茂語重心長表示，「我正式投入自民黨總裁選舉，是過去38年以來政治生活的總結，也是我的『最後一戰』。盼能回到原點，全心全力尋求各界支持。這並非為了追求金錢的政治、也並非為政治家自身考量的政治，確立上述原則，盼自由民主黨能夠在政治上再度獲得各位國民的信任。」

據悉，此次是石破茂在個人政治生涯中，第5度投入自民黨總裁選舉。此次在各大日媒民調中，石破茂在支持度的排行位列第一、第二名，然而其在黨內獲得的支持度並不高。

日媒《山陰放送》指出，先前2021年的總裁選舉中，石破茂曾和數位大臣河野太郎、前環境大臣小泉進次郎組成「小石河連合」聯盟，不過此次3人皆有意各自參選，其中河野太郎預計26日召開記者會宣布參選、小泉進次郎預計30日正式宣布參選。

▼日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

▲▼日本自民黨9月即將進行總裁選舉，11位人選皆表明有意參選。（圖／記者羅翊宬製圖）

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日韓要聞日本自民黨石破茂總裁選舉鳥取縣

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