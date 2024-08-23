施明德語錄新書發表會　藍綠大咖齊聚憶「台灣曼德拉」往事

▲施明德《我只帶來信心》新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖、實習記者歐承翰／台北報導

今（23日）是《我只帶來信心》 新書發表會，內容記載前民進黨主席施明德的演講、公開談話等內容，藍綠大咖包括監察院長陳菊、外交部長林佳龍、前立法院長王金平、國民黨副主席郝龍斌等人都出席，陳菊致詞時表示，因為施明德，今天可以看到藍綠不同陣營，過去很多公開場域少有這樣的機會，施明德一直追求台灣社會的和解，施明德要傳達一個訊息，台灣社會能不能理性對話，可以有不同，但對美好社會的追求應該相同，為何會彼此敵視？

民進黨前黨主席施明德年初辭世，各界不捨與緬懷。時報出版於立法院辦理《我只帶來信心》 新書發表會，在《我只帶來信心》 中，集結施明德書籍、演講、發表、公開講話、致詞等，經典語錄206則。而陳菊、王金平、林佳龍、余範英、郝龍斌、前台大校長管中閔、作家陳文茜都到場支持。

王金平表示，回顧施明德投身民主運動的40多年，有如歷史上的先知，曾提出許多前瞻、突破性的見解，因此遭遇批判、質疑和羞辱，但是「浪漫的革命者」的名聲一定永垂不朽。

陳文茜指出，施明德曾經面對的是世上最大的逆境，坐牢、判死刑、妻離子散，以及理想不被黨內同志認同，甚至遭其他政治明星對他發動鬥爭，他一生奉獻的東西，在台灣這個世態炎涼的社會付諸流水。然而，他不是浪漫，說浪漫似乎是指他不正常，只是因為大多數的人都是苟且偷生的人，但施明德認為，該做的事情就應該去做，他不會感到孤單，反而會站出來對抗。

林佳龍表示，許多人用「台灣曼德拉」形容施明德，這其實不完整，雖然他們的靈魂都不被監獄所禁錮，但有一點不同，曼德拉是當總統，而施明德並沒有成為當權派，「他的一生只當自己」，反而更完整呈現生命的價值，在台灣威權統治時期，他像是熊熊的烈火革命，當台灣民主化後，他成了煦煦的冬陽，希望台灣共同邁向更好的未來，政黨輪替前後，他請大家喝和解大咖啡，不斷的自我超越顯示形式是綁不住他的。

郝龍斌指出，施明德對我而言是「台灣的良心」，也是心目中的「勇者」，非常佩服他被關那麼久還堅持自己的想法，甚至一點仇恨都沒有，對每個人皆充滿友善包容，施明德曾說，做到寬恕跟愛才不會成為自己的窮途。

▲施明德女兒施蜜娜、施笳。（圖／記者屠惠剛攝）