苗栗縣議員陳光軒自爆酒駕肇事　縣黨部研議處分：最重可停權

記者楊永盛／苗栗報導

駐日代表謝長廷子弟兵、民進黨籍苗栗縣議員陳光軒，今（23日）天在臉書自爆酒駕肇事。陳承認昨上午開車時，因為低頭看手機不慎碰撞前方車輛，結果酒測值竟是超標的0.32毫克，應是前晚喝多了調酒惹禍，警方依觸犯《公共危險》罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官視訊偵訊後，陳獲釋返家。

▲民進黨苗栗縣議員陳光軒在臉書自爆酒駕肇事，引發各界討論。（圖／翻攝陳光軒臉書）

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦說，公眾人物需以身作則，陳議員觸犯黨章規定，將送交評議委員會審議，最重可處停權處分。

▲謝長廷子弟兵、民進黨苗栗縣議員陳光軒在臉書自爆酒駕肇事，引發各界討論。（圖／翻攝陳光軒臉書）

據指出，陳光軒早年追隨謝長廷從事社會運動，返鄉參選縣議員順利當選，目前已連任第3屆，平日對泛藍執政的苗栗縣政府問政風格犀利，頗受泛綠陣營和年輕選民青睞和支持。不過，2015年遭媒體踢爆，他曾因選民請託服務，結果跟對方妻子搞車震，挨告妨害家庭、賠償女子丈夫，引發爭議。今年4月參選民進黨苗栗縣黨部第20屆主委，結果輸給陳詩弦。

陳光軒今天下午約3時許，在臉書貼文自爆酒駕肇事，他指出，昨天上午8點多，一如往常出門開始一天的工作，行經頭份市某路段，因塞車車速非常慢，身旁手機剛好響起，他低頭看了一下來電訊息，一時不察輕輕碰到了前車，當下立刻下車向對方表明身分並道歉。

▲民進黨苗栗縣議員陳光軒昨在頭份交流道附近酒駕肇事，引發各界討論。（圖／記者楊永盛翻攝）

陳光軒說，員警到場配合做酒測，沒想到他酒測值是超標狀態0.32毫克，他自己感到很意外，但很坦然的面對、配合後續作業。至於為什麼會有酒精反應？陳光軒認為應是前一晚下班後，他和友人到酒吧小酌，點了兩杯比較濃烈的調酒，約在深夜12點多買單回家休息，直到隔天早上約8點才出門。

陳光軒說，他不會逃避或辯解，身體經過一夜的睡眠和休息，確實還有酒精超過規定的酒精濃度，即便他沒有犯意，但還是要鄭重的向社會大眾交代清楚及道歉，相關的賠償、緩起訴、及行政裁罰我都會完全配合並遵守。他以自身的案例，請大家千萬注意，前一晚若飲下較多烈酒，隔天是無法被身體有效代謝到合法駕駛的狀態，他願意在今後所有的警政座談中，都鼓勵警察單位以他為例做酒駕案例宣導。

警方也證實這件車禍，事故發生在國道1號頭份交流道附近、頭份市中華路北上車道，此案無人受傷，依法酒測、製作筆錄後，經請示檢察官獲同意採視訊方式偵訊，檢方訊問後讓陳直接回家。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦說，身為公眾人物，必須以身作則、不能有酒駕等違法行為，陳議員酒駕肇事案，將依黨章送請苗栗縣黨部評議委員會審議，最重可對陳處以停權處分。