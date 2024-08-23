蘇媽來了！AMD研發中心落腳南台灣　綠委曝「3意義」：加速高雄翻轉

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

經濟部昨（22日）證實，AMD研發中心將落腳台南與高雄。對此，民進黨立委賴瑞隆分析，這項進展將有3個意義，第一、有助人才培育與產業轉型；第二、為高雄亞灣區帶動150億新投資；第三、則是加速南台灣的翻轉，南高產業連線，生活產業與休閒一體。

賴瑞隆提到，經濟部昨日證實，AMD研發中心即將來到高雄與台南，計畫總經費達86.4億元。賴瑞隆也直言，「AI矽島不是口號，是真正可以實現的未來！」。

此外，針對這項進展，賴瑞隆分析，有3個意義，首先，是「培育人才與產業轉型」，與大學合作培育AI人才，這不只是單一企業投資，更是南部產業轉型的重要契機，媒體分析可望吸引33家台廠共同參與研發。

賴瑞隆進一步說明，第二個意義，是「高雄亞灣又取得真正的時代轉點」，AMD屬意地點為高雄亞灣新灣區，帶動商辦及其他商業以及生活的需求，不在話下，經濟部證實，與產學界擴大合作，預計可帶動150億元新投資。

賴瑞隆再指出，第三個意義，則是「南台灣的新引擎上路」，翻轉早就上路，只是更加速，與台南攜手建立南高產業連線，生活產業與休閒一體，更多產業連結。

最後，賴瑞隆認為，未來turbo版的引擎重裝上陣，有更多相關工作都要繼續進行，也替高雄加油，盼持續前進。