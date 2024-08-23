「失敗的政治人物！」　郝龍斌轟柯文哲：是民眾黨的負債

▲郝龍斌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳爭議外，還有京華城等三大案纏身，對於柯文哲昔日轟前台北市長郝龍斌「啥都不知道，可以去死」，遭轟是迴力鏢。郝龍斌今（23）日反批，柯文哲對他說什麼一點也不在意，但他是失敗的政治人物，「柯文哲已經是民眾黨負債，不是資產」。

前台北市長郝龍斌今日下午出席《我只帶來信心：施明德語錄》新書發表會，會前接受媒體聯訪。媒體問到，最近柯文哲的案子，網友翻出過去言論，似乎對郝龍斌不太禮貌？郝龍斌說，他對他說什麼他不在意、也不重要，這是迴力鏢，他必須要面對自己，現在大家也用他過去的陳述檢驗他，而現在也透過這些迴力鏢，他禁不起檢驗跟誘惑，他是一個失敗的政治人物。

對於京華城案是否有問題？郝龍斌直言，「當然有」，京華城是自拆，用了都市更新條例就違法了，監察院及台北市政府堅持的容積獎勵是392%，現在大家都質疑從560%到840%這一段。事實上，京華城當初建起來的量體是672%，根本超過560%，所以爭取560%是為了墊底的工作，但法院已經判決是用12萬平方米去爭取672%，法院判定不行，才爭取560%，京華城合法容積率是392%。

郝龍斌指出，透過檢調、都委會、市府的約談結果，可以知道當初誰決定、誰負責，容積是公共財，也就是市民的財產，作為台北市長、台北市的公務員都必須維護市民權利、維護市民公共財，現在才將市民的公共財圖利企業，他就要負責。

媒體追問，有關都委會有反對的委員，但最後都沒有獲得續聘，是否有操弄之嫌？郝龍斌說，這兩件事情會讓人質疑，首先是反對的都委不被續聘，另外，就是一般在都委會裡頭，成員都有市府局處首長，但是，在幾次重要會議中，許多局處首長都缺席，這也是需要去仔細探討的地方。

有媒體問及，國民黨中央定調目前針對政治獻金假帳風波，傾向「打珊不打柯」的方向。郝龍斌直呼，柯文哲已經是民眾黨負債，不是資產，如果民眾黨還是一人政黨，透過柯文哲走過的軌跡經過嚴格檢驗，對民眾黨長遠不是好的事情。他現在不在黨中央，他對黨中央定調沒意見，但他覺得藍白一定要合作，但若民眾黨的朋友還是把柯文哲當唯一的對象，民眾黨還是一人政黨，將來藍白合作很困難，民眾黨也可能泡沫化。

郝龍斌認為，民眾黨裡面主要成員應該要撐起這個政黨，立法院黨團是民眾黨最重要成員在這裡，他們的表現對民眾黨長遠發展非常重要。