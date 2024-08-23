▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（23日）是《我只帶來信心》 新書發表會，內容記載前民進黨主席施明德的演講、公開談話等內容，藍綠大咖包括監察院長陳菊、外交部長林佳龍、前立法院長王金平、國民黨副主席郝龍斌等人都出席，而王金平致詞時更提到，自己特別重視過去與施明德的同事情誼，施明德曾在九月政爭時要求馬英九辭去國民黨主席，太陽花運動時也痛批馬江政府破壞憲政體制。王金平表示，這兩次行動在他政治生涯最煩擾時，給予十分窩心的力量，自己深深感謝。

九月政爭亦稱馬王政爭，發生在2013年9月，特偵組檢察總長黃世銘大動作召開記者會，指出立法院長王金平為立委柯建銘，關說法務部長曾勇夫以及高檢署檢察長陳守煌。時任總統兼國民黨主席馬英九大動作要撤銷王金平的黨籍、更稱「這是台灣民主法治最恥辱的一天」。但因特偵組違法監聽疑慮，該案形成國民黨政治風暴，重挫藍營聲勢。

王金平表示，自己過去和施明德共同在立法院為民喉舌，自己特別重視這段同事之誼，2013年9月的特偵組記者會引發九月政爭，當時施明德認為，正義不該是片面的、公理也不是只站在握有權力一方，希望馬英九辭去國民黨主席，馬英九與行政院長江宜樺破壞憲政體制，但民眾不允許總統破壞權力分立、以黨亂政。

王金平回憶，太陽花學運時，施明德也憤慨發出敬告馬江政府四點聲明，批評馬英九違憲濫權、形同獨裁。這兩項行動在他政治生涯最煩擾的時候，給予十分窩心的支持力量，讓自己深深感謝。

