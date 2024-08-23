　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

儲能櫃系統蓬勃發展　南消至大亞電線電纜公司辦踏勘訓練

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，避免延燒周遭建築物及危害民眾生命安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次踏勘組合訓練第五大隊與五個分隊參訓，消防局請大亞電線電纜公司技師前往協同能源公司場所之儲能櫃構造介紹及注意事項授課。

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

災害搶救首重安全，為使消防局第一線消防搶救人員了解儲能櫃結構、電氣安全、救援流程等領域，本次課程內容包含儲能櫃辨識、電池種類、電池特性、儲能櫃災害潛在風險之感電、燃燒、有毒氣體、高復燃風險及搶救程序，由消防局第五大隊文賢分隊吳慶崇分隊長與大亞電線電纜吳忠龍技師擔任本次踏勘組合訓練並規劃課程內容。

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，隨著全球環保意識抬頭，因應綠能需求，廠區設置儲能櫃數量顯著提升，根據統計預計今年台灣建置量約100MW，樂觀預期可到150MW。至2025年將累積將超過1.5GW/3GWh，2030年更可樂觀達到8GW/20 GWh。因此提升消防人員對於儲能櫃的了解，不僅保障消防人員的救災安全，更是發揮保護台南市民生命財產安全之決心。

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，本局訂有儲能系統搶救原則，平時應了解儲能場所相關設備資訊及搶救動線，與業者保持聯繫，落實預防管理，持續辦理相關訓練及搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

ET快訊
曾博恩拒繳娛樂稅！辯脫口秀是演講　抗罰186萬吞敗
演大愛戲已婚男星爆出軌⋯他突留言「不就是我」　狗仔公開給解答
快訊／雷雨狂轟！松山機場暫停地面作業　航班延誤
4所大學遭懲處　教育部：扣招生名額
快訊／一次走4個！　洗菜宣布離隊
快訊／國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇
「金龍拉麵」斷尾畫面曝！　眼睛流淚了
賈永婕入主台北101董座　業界推測「1件事」是關鍵
價值破12億！「2492克拉巨鑽」波札那出土　史上第2大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

男子酒駕被南警查獲扣牌　竟是用網購假車牌上路

掌握資訊防範未然　南消一大隊辦理高危險場所實地踏勘

地震颱風重創花蓮部落！　全聯攜手芥菜種會捐贈140萬物資

桃園中年男上網找貸款　設定約定帳戶「險成詐團幫兇」

擔心屏東母親安危！孝子大陸跨海求援　警破門解危

青銀共學傳承古早味　祖父母節「青銀共煮」溫馨登場

暑假尾聲衝七股！　鹽山動物園風箏嘉年華玩一夏

提升工安意識　勞工局辦理奇美實業安衛家族教育訓練

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

新光金1股換0.6022台新金　更名「台新新光金控」

25歲女闖民宅「半裸找衣」男傻眼：妳哪位　見驗毒採尿杯竟塞千元

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

台南安南區五塊寮逢雨必淹　陳亭妃要求一個月完成舊部落排水改善

男子酒駕被南警查獲扣牌　竟是用網購假車牌上路

掌握資訊防範未然　南消一大隊辦理高危險場所實地踏勘

地震颱風重創花蓮部落！　全聯攜手芥菜種會捐贈140萬物資

桃園中年男上網找貸款　設定約定帳戶「險成詐團幫兇」

擔心屏東母親安危！孝子大陸跨海求援　警破門解危

青銀共學傳承古早味　祖父母節「青銀共煮」溫馨登場

暑假尾聲衝七股！　鹽山動物園風箏嘉年華玩一夏

提升工安意識　勞工局辦理奇美實業安衛家族教育訓練

人氣餐廳老闆爆出軌女員工！　闆娘心碎：來不到2個月就上床

《角頭－大橋頭》上映8天破億！　王陽明甩「炎上風波」街頭掃街謝票

雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

凌晨遭夫「毛巾沾乙醚」摀臉掐脖！她狂掙扎險死　婆婆聞聲急報案

簡文彬「全程微笑」談墜樓鋼琴家　網炸鍋：不寒而慄

南韓牙醫診所爆炸！79歲翁不滿「假牙裝不好」　引燃丁烷洩憤

花蓮殯葬服務業查核評鑑　30家通過初評...19家未通過

iPhone鍵盤找不到「÷」？其實藏在日文鍵盤裡　網曝1招更快打出來

周天成4強賽再碰奈良岡功大　他巴黎奧運讓日本一哥打到丟拍

三重「鼎藏豐碩」擁雙捷、銀河灣計畫優勢　再享新大直水岸綠活

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

前亞運女排國手雙膝骨頭磨光　中榮1手術讓她重回球場

桃園之星總決賽將登場　外國觀眾有抽獎大禮

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

職訓外交　台灣助友邦培育倉儲物流人才

高鐵桃園站關懷愛奇兒家庭　助親子遊台中

桃園蓮花季　8/25前上傳美照抽收納推車！

台南關子嶺車停邊坡未拉手煞車墜谷南消搶救2民眾脫困

AI繪圖南消下營消防健「鵝」創意行銷

黑松教育基金會　為孩子打造環境教育的日常

北竿男高血壓危急　海巡消防合力接駁送醫

南消至大亞電線電纜公司辦踏勘訓練

南消呼籲瓦斯用完要關閉生命財產才有保障

台中東勢牛稼莊主廚許願台北花博奪牌

快訊／台南北區文賢路833巷傳火燒車

更多熱門

相關新聞

南消呼籲瓦斯用完要關閉生命財產才有保障

南消呼籲瓦斯用完要關閉生命財產才有保障

台南市新化區8月18日下午發生1起民宅氣爆造成1名民眾不幸受傷送醫案件，現場不排除為連接爐具之瓦斯管線脫落造成瓦斯外洩，遇火花而發生氣爆，為了保障市民的生命財產安全，消防局再次提醒市民，使用桶裝瓦斯務必注意安全、正確使用並在使用瓦斯桶後關閉瓦斯開關閥的重要性。

南消二大辦理高危險場所實地踏勘

南消二大辦理高危險場所實地踏勘

推動境況模擬桌上演習強化台南市大規模災害應變能力

推動境況模擬桌上演習強化台南市大規模災害應變能力

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下南消搶救送醫

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下南消搶救送醫

掌握大樓防災訊息南消七大隊辦理高樓實地踏勘

掌握大樓防災訊息南消七大隊辦理高樓實地踏勘

關鍵字：

儲能櫃系統南消大亞電線電纜踏勘訓練

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

NIKE無預警7折快閃促銷！

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

泰國飛機起飛11分鐘爆炸！中國5死名單曝

畫面曝光！他帶女友回家驚見「25歲裸女晃UU」

今晚10:47進入處暑！「5生肖」將迎最強運勢

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面