儲能櫃系統蓬勃發展　南消至大亞電線電纜公司辦踏勘訓練

▲台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為強化消防人員針對儲能櫃災害能以迅速、正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，避免延燒周遭建築物及危害民眾生命安全，23日至大亞電線電纜公司儲能櫃進行踏勘組合訓練。

本次踏勘組合訓練第五大隊與五個分隊參訓，消防局請大亞電線電纜公司技師前往協同能源公司場所之儲能櫃構造介紹及注意事項授課。

災害搶救首重安全，為使消防局第一線消防搶救人員了解儲能櫃結構、電氣安全、救援流程等領域，本次課程內容包含儲能櫃辨識、電池種類、電池特性、儲能櫃災害潛在風險之感電、燃燒、有毒氣體、高復燃風險及搶救程序，由消防局第五大隊文賢分隊吳慶崇分隊長與大亞電線電纜吳忠龍技師擔任本次踏勘組合訓練並規劃課程內容。

台南市長黃偉哲表示，隨著全球環保意識抬頭，因應綠能需求，廠區設置儲能櫃數量顯著提升，根據統計預計今年台灣建置量約100MW，樂觀預期可到150MW。至2025年將累積將超過1.5GW/3GWh，2030年更可樂觀達到8GW/20 GWh。因此提升消防人員對於儲能櫃的了解，不僅保障消防人員的救災安全，更是發揮保護台南市民生命財產安全之決心。





台南市消防局局長李明峯表示，本局訂有儲能系統搶救原則，平時應了解儲能場所相關設備資訊及搶救動線，與業者保持聯繫，落實預防管理，持續辦理相關訓練及搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。