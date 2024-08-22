推動境況模擬桌上演習　南消強化台南市大規模災害應變能力

▲為加強大規模災害整備，台南市政府與白河區公所於22日上午10時在白河區庄內外角里聯合活動中心，辦理桌上型兵棋推演。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0206美濃地震重創台南，造成台南市上百棟建物受損，其中永康維冠大樓倒塌災情最為慘重，台南市轄內有7條活動斷層及中洲構造，面對難以預知的地震災害，為加強大規模災害整備，台南市政府與白河區公所於22日上午10時在白河區庄內外角里聯合活動中心，辦理桌上型兵棋推演。

這次演練是依據內政部「強化地區災害防救計畫地震推動計畫指導方針」訂定台南市政府2024年「強化地區災害防救計畫(地震)-境況模擬桌上演習」推動實施計畫，透過境況模擬演習，討論可能情境與因應方法，希望能將演習的檢討結果，納入修改與強化地區災害防救計畫的參考。

本次演習著重在大規模災害情境下，市政府無法及時支援時，檢視「區級災害應變中心」及「區級前進指揮所」同時開設時之人力配置，並演練於同時間不同場地應對不同的狀況。演練流程包含地震發生後0到6小時的工作重點項目，包含「災情查報」、「人命搜救」、「疏散安置」、「民眾照護」及「生命維持」等議題，透過討論引導參演者提出應變處置方案，包含災情查通報、資源人力及任務安排、彙整大量災情、救災執行及物資人力盤點與增援等，除了讓演練人員認知轄區地震潛勢，也能提早研擬地震災害減災、整備等應變作為策略。

黃偉哲市長表示，根據大規模災害災損推估，模擬各種情況下的行動和反應，於推演完成後，對於過程和結果進行分析檢討，可以評估策略的有效性和改進空間，最後透過改進和調整，以強化各級防災編組成員防救災效能，期盼能減少災害所造成的傷害和損失，建構城市韌性。

消防局李明峯局長指出，兵棋推演在明確規則、數據和執行程序下運作，能引導參與者依據自身判斷做出適當的決策，並採取對應的行動內容，促進團隊合作，也能具體驗證災防計畫、策略及程序，檢核災害衝擊所衍生的需求與整備供給面的落差，進而發掘出具體強化的策略。