快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局119勤務中心，21日晚上7時24分許據報，東區東光路一段發生1起車禍事故，有人卡在賓士車右前車輪底受困待救，消防局馬上派遣後甲分隊出動消防車組前往救援。

消防人車到達發現1部自小客車與疑似與行人發生車禍，1名85歲婦人，卡在賓士進口小客車右前車輪底下，半身在外、半身在車底，幸好意識清醒，係因遭撞擊而受困車底。

消防人員見狀馬上進行援行動，以車禍救助器材「Hi-Lift」搶救設備與跟隨負載技術，將傷者順利搶救脫困，傷者脫困後由救護人員先行檢傷處置後，以救護車送醫救治。轄區市警一分局據報派員到場管制交通及進行勘查測繪蒐證，目前確實肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

消防局說明指出，「Hi-Lift」係手搖式千斤頂，具備撐開、拉動與頂昇功能，可用於車禍救援、重型救援、強行頂昇進入等用途，已被世界多國消防單位列入救援基本配備，因機動性高，為消防人員搶救利器之一。

第七大隊大隊長石家源表示，消防局的裝備器材在市長黃偉哲的支持與消防局長李明峯的推動下，每年持續強化精進相關搶設備與技術，第七大隊人員在平時也落實進行在隊部的專業訓練，才能在該起車禍人員受困車底的救助脫困實境中，展現訓練成果，迅速將傷者救出送醫。