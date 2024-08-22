　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局119勤務中心，21日晚上7時24分許據報，東區東光路一段發生1起車禍事故，有人卡在賓士車右前車輪底受困待救，消防局馬上派遣後甲分隊出動消防車組前往救援。

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

消防人車到達發現1部自小客車與疑似與行人發生車禍，1名85歲婦人，卡在賓士進口小客車右前車輪底下，半身在外、半身在車底，幸好意識清醒，係因遭撞擊而受困車底。

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

消防人員見狀馬上進行援行動，以車禍救助器材「Hi-Lift」搶救設備與跟隨負載技術，將傷者順利搶救脫困，傷者脫困後由救護人員先行檢傷處置後，以救護車送醫救治。轄區市警一分局據報派員到場管制交通及進行勘查測繪蒐證，目前確實肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

消防局說明指出，「Hi-Lift」係手搖式千斤頂，具備撐開、拉動與頂昇功能，可用於車禍救援、重型救援、強行頂昇進入等用途，已被世界多國消防單位列入救援基本配備，因機動性高，為消防人員搶救利器之一。

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，消防局的裝備器材在市長黃偉哲的支持與消防局長李明峯的推動下，每年持續強化精進相關搶設備與技術，第七大隊人員在平時也落實進行在隊部的專業訓練，才能在該起車禍人員受困車底的救助脫困實境中，展現訓練成果，迅速將傷者救出送醫。

▲台南市消防局119勤務中心，21日晚上東區東光路一段前發生1起車禍事故，有人卡在車底受困待救，消防人員迅速到場，迅速搶救脫困送醫。（圖／民眾提供，下同）

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

快訊／彰化光電貪污案　鄉長、鄉代會主席及白手套3人羈押禁見

彰檢廉調查緝綠能掃黑　赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」拒說密碼

鋼琴家直播後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

鋼琴家最後直播…他酸「笑你不敢」被網轟　急忙關臉書

增科偵新法爆「違憲疑慮」　法學界將研討再次修法

金門機場火災警報大響鐵門全降下　數百乘客受困30分鐘全嚇傻

進口五金藏毒獲不起訴脫身　貨運業者拖欠罰鍰190萬裝窮被管收

嘉義午後大雨...50歲男受困沙洲！勇消馳援搶救　驚險畫面曝光

喪屍煙彈入侵！納三級毒品後全台首例　警搗分裝場逮6人

美媒：獨立參選人小羅勃甘迺迪　擬本周退選「聯手川普」

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

即／「最後一次直播」！鋼琴新星土城住處墜樓亡

陪人妻探監尪　他同房過夜2天下場慘了

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

辱連千毅獄中幫「排毒」　高院判勾惡賠10萬

車停路中去購物檢舉竟失敗　警方解釋了

結束臉書直播後…新生代鋼琴家「10多樓高墜亡」！

台鐵司機列車上嘿咻小三　她自拍「制服秀」參戰

彰檢查緝綠能掃黑 赫見鄉長保險櫃貼「招財進寶」

國中生身上大量吻痕…25歲女狼師下場曝光！

更多熱門

相關新聞

兄弟火力全開11比4大勝獅隊！

兄弟火力全開11比4大勝獅隊！

中信兄弟21日作客統一獅台南主場，以11比4大勝對手。全隊展現強勁火力，共敲出17支安打。岳政華連續兩場比賽開轟，宋晟睿和江坤宇都貢獻4支安打和4分打點，扮演了稱職的攻擊核心。9局上演插曲林佳緯三振謝榮豪，彼此都記上「生涯首K」成為另類小插曲。

台南市義消總隊及消防之友會聯合獎勉台南特搜隊

台南市義消總隊及消防之友會聯合獎勉台南特搜隊

即／爛路害大學情侶1死1傷　中壢工務段回應了

即／爛路害大學情侶1死1傷　中壢工務段回應了

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

桃園情侶雙載壓坑打滑　後座女大生遭貨車輾斃

巴士朝聖路上撞成「烏龜翻」　致28死23傷

巴士朝聖路上撞成「烏龜翻」　致28死23傷

關鍵字：

台南東區驚傳車禍婦人受困車輪南消搶救脫困送醫

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面